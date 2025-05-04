Катерина Тишкевич на тлі багаторічної боротьби з тяжкою хворобою розкрила подробиці про свій стан

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич, яка багато років бореться з тяжкою хворобою, розповіла подробиці про свій стан.

Знаменитість страждає від постійних головних болів. З початку повномасштабної війни стан артистки погіршився, що ліки припинили допомагати. Тож, акторці довелося поставити кар'єру на паузу. Катерина Тишкевич в інтерв'ю Oboz.ua зізнається, що наразі спостерігає позитивну динаміку. Зокрема, акторка вже не відчуває постійних головних болів. Утім, вона ще не поборола хворобу до кінця. В артистки досі є неприємні відчуття в голові. Тож, поки знаменитість не квапиться повертатися на великі екрани. Акторка дає своєму організму повністю оговтатися після багаторічних прийомів різних медикаментів.

"Я не працюю поки, продовжую лікування, бо не перемогла хворобу до кінця. Але в мене дуже позитивна динаміка. Я поборола головні болі, не так давно зовсім перестала приймати ліки. Але лишаються питання неприємних відчуттів у голові, бо мала великий досвід прийому медикаментів – антидепресантів, протитривожних препаратів, тому організму треба прийти до тями. Поки уникаю роботи на знімальному майданчику", - поділилася знаменитість.

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Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Акторка також розповіла, що боротися з хронічними головними болями їй допомагала правильно підібрана схема лікарських засобів. Також Катерина Тишкевич наголосила, що в Україні є чудові спеціалісти, утім, вона порадила, що краще звертатися за допомогою саме до вузькопрофільних, які спеціалізуються на конкретній проблемі.

"Насправді боротися з хронічними головними болями мені дуже довгий час допомагала правильно підібрана схема лікарських препаратів, яких було багато, часом по 17 пігулок на день. Так, мали місце побічні дії, але симптоми знімало. Варто сказати, що в Україні – класні спеціалісти з неврології. Проте краще звертатися до вузькопрофільних, які займаються саме головним болем", - зазначила акторка.

Нагадаємо, раніше Катерина Тишкевич здивувала, як її підставила скандальна режисерка Оксана Байрак. Сталося це вже під час повномасштабної війни в Україні.