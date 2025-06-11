Катерина Тишкевич на тлі боротьби з тяжкою хворобою розкрила, як почувається зараз

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич, яка вже багато років бореться з тяжкою хворобою, розповіла, як почувається зараз.

Знаменитість страждала від постійних головних болів. Однак наразі в лікуванні є значний прогрес. Катерина Тишкевич більше не відчуває жахливих болів в районі голови. Ба більше, артистка також припинила вживати антидепресанти та навіть майже позбулася синдрому відміни від них.

"Я нарешті майже вже вийшла повністю з синдрому відміни всіх своїх антидепресантів, ліків. Нарешті моя нейромедіаторна система майже прийшла в норму. Ми будемо продовжувати займатися моїм трійчастим нервом, відновленням адекватної чутливості. У нас, звісно, є величезний прогрес по моєму стану – саме по головних болях", - поділилася акторка.

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Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Однак попереду на артистку все ж таки чекає чимало роботи. Зокрема, у Катерини Тишкевич не функціонує трійчастий нерв. Також артистці потрібно привести до ладу ментальне здоров'я. Однак зірка позитивна налаштована та переконана, що обов'язково позбудиться всіх проблем та неприємних відчуттів.

"Але у нас також ще лишається багато роботи, бо не функціонує поки що мій трійчастий нерв, не видає правильний імпульс. Я відчуваю постійний дискомфорт у голові та язику. Але й це ми пофіксимо, це питання лише часу, можливо, декількох місяців. Але для початку треба було привести до ладу мою менталку", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова розповіла про проблеми зі здоров'ям. Знаменитість зізналась, що саме її турбує.