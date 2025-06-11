ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
2 хв

Катерина Тишкевич на тлі боротьби з тяжкою хворобою розкрила, як почувається зараз

В акторки є значний прогрес у лікуванні від постійних головних болів. Однак проблеми зі здоров'ям все ж таки залишаються.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка вже багато років бореться з тяжкою хворобою, розповіла, як почувається зараз.

Знаменитість страждала від постійних головних болів. Однак наразі в лікуванні є значний прогрес. Катерина Тишкевич більше не відчуває жахливих болів в районі голови. Ба більше, артистка також припинила вживати антидепресанти та навіть майже позбулася синдрому відміни від них.

"Я нарешті майже вже вийшла повністю з синдрому відміни всіх своїх антидепресантів, ліків. Нарешті моя нейромедіаторна система майже прийшла в норму. Ми будемо продовжувати займатися моїм трійчастим нервом, відновленням адекватної чутливості. У нас, звісно, є величезний прогрес по моєму стану – саме по головних болях", - поділилася акторка.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Однак попереду на артистку все ж таки чекає чимало роботи. Зокрема, у Катерини Тишкевич не функціонує трійчастий нерв. Також артистці потрібно привести до ладу ментальне здоров'я. Однак зірка позитивна налаштована та переконана, що обов'язково позбудиться всіх проблем та неприємних відчуттів.

"Але у нас також ще лишається багато роботи, бо не функціонує поки що мій трійчастий нерв, не видає правильний імпульс. Я відчуваю постійний дискомфорт у голові та язику. Але й це ми пофіксимо, це питання лише часу, можливо, декількох місяців. Але для початку треба було привести до ладу мою менталку", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова розповіла про проблеми зі здоров'ям. Знаменитість зізналась, що саме її турбує.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie