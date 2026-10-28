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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Катерина Тишкевич народила первістка і показала перші фото з крихітним малюком

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк вперше стали батьками.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Катерина Тишкевич, Валентин Томусяк та їхній новонароджений син

Катерина Тишкевич, Валентин Томусяк та їхній новонароджений син / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Доповнено додатковими матеріалами

Українські актори Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк вперше стали батьками.

Так, 28 жовтня в одному з пологових Вінниці, куди пара нещодавно переїхала на зиму, артистка народила первістка. На світ з’явився син подружжя. Акторки назвали його Даніелем, а миле прізвисько — Данелик.

Також Катерина Тишкевич вже й встигла зробити фотосет у пологовому. Зокрема, акторка показалась на фото з крихітним малюком, обличчя якого вона поки що приховує. До речі, на пологах також був присутній чоловік знаменитості Валентин Томусяк. Він теж позував на фото з їхнім маленьким Даніелем.

Катерина Тишкевич із новонародженим сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич із новонародженим сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Ну привіт, сину. 28.10.2026. Дякуємо Богу за це благословіння. Даніель. Наш маленький Данелик. Ось ти і з нами», — підписала світлини артистка.

Катерина Тишкевич, Валентин Томусяк та їхній новонароджений син / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич, Валентин Томусяк та їхній новонароджений син / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Більше подробиць подружжя не розкриває. Тим часом у коментарях пару вже активно вітають з поповненням у родині. Теплі слова Катерині Тишкевич та Валентину Томусяку пишуть зіркові колеги, друзі, рідні та прихильники.

  • Вітаю! Будьте щасливими батьками щасливої дитини! (акторка Лілія Ребрик)

  • І от чого я плачу? Вітаю! То щастя! (актор Олександр Попов)

  • Мої найщиріші вітання! Данелику успішної долі! (інтерв’ерка Аліна Доротюк)

Валентин Томусяк із новонародженим сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Валентин Томусяк із новонародженим сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Зазначимо, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк почали зустрічатися у листопаді 2014 року. Вже 2017-го закохані заручились, а в лютому 2019-го відгуляли весілля. У червні цього року подружжя оголосило, що чекає на поповнення в родині. І от, 28 жовтня, Катерина Тишкевич народила сина.

Нагадаємо, нещодавно зірка фільму «Гаррі Поттер» Бонні Райт народила сина. Британська акторка вже показала перші фото малюка та розсекретила його оригінальне ім’я.

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