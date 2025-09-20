ТСН у соціальних мережах

Катерина Тишкевич показала, як із чоловіком у компанії Ольги Сумської відсвяткувала 31-річчя

У Катерини Тишкевич був день народження. Артистка провела його по-особливому.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ольга Сумська, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Ольга Сумська, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич днями святкувала день народження.

Так, 18 вересня знаменитості виповнився 31 рік. Артистка не влаштовувала гучних вечірок з приводу свята, адже її стан здоров'я поки що цього не дозволяє. Натомість акторка організувала камерний вечір. Цей день зі знаменитістю розділили близькі. До речі, на святкуванні була й акторка Ольга Сумська разом із чоловіком Віталієм Борисюком.

"Дякую усім за цей теплий вечір, насичений на жарти, зізнання в любові, прошитий наскрізь взаємоповагою та підтримкою одне одного. Я все ще в процесі лікування, тому 24/7 почуваюсь вразливим і крихким глечиком, потребуючим вкрай дбайливого ставлення, і я щиро вдячна тим, хто це тонко відчуває і купає мене в океані любові своїх сердець. Дякую Богу, що посилає до мене таких світлих душ!" – ділиться акторка.

Святкування дня народження Катерини Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Святкування дня народження Катерини Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

До речі, іменинницею була не лише Катерина Тишкевич, а й її мама. Їх вітали квітами та святковим тортиком. Акторка подякувала всім, хто розділив із ними цей особливий день. Також знаменитість зазначила, що всіх на святкуванні зібрати не може, але намагатиметься й з іншими теж провести час.

"День народження святкуватиму, мабуть, ще декілька тижнів, бо витримувати великі вечірки мені ще складнувато, а побачити і обійняти хочеться багатьох, тому don’t push the horses, усіх покличу в гості й з усіма проведемо якісний час, наповнений сенсами, як ми любимо", - додала акторка.

Катерина Тишкевич із мамою / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич із мамою / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

