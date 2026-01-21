ТСН у соціальних мережах

Гламур
248
2 хв

Катерина Тишкевич показала, як у Карпатах відсвяткувала 43-річчя чоловіка Валентина Томусяка

Подружжя поєднало відпочинок з особливим святом.

Валерія Сулима
Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич показала, як у Карпатах відсвяткувала день народження чоловіка Валентина Томусяка.

Подружжя вирушило на зимовий відпочинок. Провести відпустку закохані вирішили на заході України. Їхній родинний відпочинок збігся з важливим святом. Так, Валентин Томусяк 20 січня святкував день народження. Акторові виповнилося 43 роки. Тож, цьогоріч артист святкував день народження у Карпатах.

Катерина Тишкевич у своєму Instagram показала, як її коханого одразу ж привітали працівники готелю, де вони зупинились. Закоханим подарували пляшку ігристого. До речі, подружжя не п'є алкоголь, тож це теж було враховано.

Готель не залишив Валентина Томусяка без подарунків / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Так приємно! Готель знає, що ми не вживаємо алкоголь, і подарував Валіку наше улюблене безалкогольне ігристе", - поділилась акторка.

Далі закохані вирішили трішки розслабитися після тривалої дороги. Вони вирушили на парний масаж. Акторка говорить, що разом із чоловіком не лише розім'яла м'язи, а й насолодилась атмосферою, що зближує.

"Відсвяткували парним масажем. Ідеально розслабляє і занурює у ще більшу близькість", - говорить артистка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк насолодились парним масажем / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

А після цього закохані вирушили на святкову вечерю. Ресторан теж не залишив Валентина Томусяка без подарунків та вручив йому тортик зі свічкою.

"Після неймовірно смачної вечері організували ще й святковий десерт", - поділилась знаменитість.

День народження Валентина Томусяка завершився святковим тортиком / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч святкувала день народження. Артистка зустрічала 40-річчя в екзотичній країні.

248
