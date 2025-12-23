Катерина Тишкевич похизувалась, як із чоловіком Томусяком сходила на незвичайне побачення в Києві

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич похизувалась незвичайним побаченням із чоловіком Валентином Томусяком.

Подружжя вирішило романтично провести вечір. Тож, закохані вирушили на побачення. Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк відповідально поставились до того, як разом провести час. Закохані вирішили сходити до ресторану. Проте вони не лише насолоджувались смачною вечерею, а й наповнились новими враженнями.

Актори для побачення обрали заклад із особливою концепцією. Зокрема, їм випала нагода поспостерігати за справжнім гастрономічним шоу. До слова, світло в приміщенні було тьмяне. Просто у столах був вбудований спеціальний екран, де актори спостерігали, як "маленький шеф-кухар" готував їхню страву. Врешті, саме це блюдо потім винесли їм офіціанти.

Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Як ділиться Катерина Тишкевич, вона справді чудово та захопливо провела час разом із чоловіком.

"Це була справжня магія просто в наших тарілках", - ділиться артистка.

Допис Катерини Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

