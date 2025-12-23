- Дата публікації
Катерина Тишкевич похизувалась, як із чоловіком Томусяком сходила на незвичайне побачення в Києві
Подружжя відвідало ресторан з особливою концепцією.
Українська акторка Катерина Тишкевич похизувалась незвичайним побаченням із чоловіком Валентином Томусяком.
Подружжя вирішило романтично провести вечір. Тож, закохані вирушили на побачення. Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк відповідально поставились до того, як разом провести час. Закохані вирішили сходити до ресторану. Проте вони не лише насолоджувались смачною вечерею, а й наповнились новими враженнями.
Актори для побачення обрали заклад із особливою концепцією. Зокрема, їм випала нагода поспостерігати за справжнім гастрономічним шоу. До слова, світло в приміщенні було тьмяне. Просто у столах був вбудований спеціальний екран, де актори спостерігали, як "маленький шеф-кухар" готував їхню страву. Врешті, саме це блюдо потім винесли їм офіціанти.
Як ділиться Катерина Тишкевич, вона справді чудово та захопливо провела час разом із чоловіком.
"Це була справжня магія просто в наших тарілках", - ділиться артистка.
