Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич прокоментувала свою вагітність із сильними головними болями.

Артистка вже багато років від цього страждає. Зокрема, в акторки хронічний головний біль. Знаменитість пробує різні методи лікування. Стан Катерини Тишкевич то покращується, але головний біль все ж таки лишається.

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«Головні болі наразі не минули. Так, мій стан значно покращився завдяки лікуванню, завдяки моїй терапевтці, з якою ми вже дуже багато методів випробували. Воно принесло покращення, але кардинально ситуацію не вирішило. Хронічний больовий синдром лишається», — зізнається артистка.

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Акторка насправді боялась, як вагітність може вплинути на її стан. Проте Катерина Тишкевич говорить, що бажання стати мамою перевищувало всі страхи. Тож, вона наважилась на вагітність. Катерина Тишкевич зізнається, що особливо тяжко було у першому триместрі, коли до головних болів додався ще й токсикоз. Знаменитість взагалі нічого не могла робити, а просто лежала та плакала. На щастя, чоловік зірки, актор Валентин Томусяк, неабияк її підтримував та взяв всю роботу на себе.

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Вагітність. Перший триместр — це було пекло для нашої родини. Коли в тебе болить голова — це одне, а коли тебе ще й нудить — це було складно. У більшості я просто плакала і лежала. Добре, що у мене партнер, який підтримував, дуже допомагав і робив абсолютно все», — поділилась артистка.

Катерина Тишкевич говорить, що пологи та поява малюка могли спровокувати посилення головних болів. Тож, знаменитість заздалегідь поговорила з рідними та попросила за потреби допомогти доглядати за немовлям. Звичайно, всі погодилися, а мама Катерини Тишкевич взагалі була готова звільнитися з роботи, аби доглядати за малюком.

«Я домовилась зі своїми родичами, якщо я народжу, але це погіршить ситуацію, і я не зможу як слід дбати про цю дитину, то ця дитина не лишиться лише на мені і Валіку, а що вони ввімкнуться максимально і будуть дбати про дитину», — зізналась акторка.

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Катерина Тишкевич, Валентин Томусяк та їхній новонароджений син / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич говорить, що краще не почувається. Однак вона продовжує лікування та підтримує свій стан. Щоправда, поки акторка годує грудьми, то вони з лікаркою доволі обмеженні в методах.

«На сьогодні я також не можу сказати, що почуваюся краще, на жаль. У мене є моя терапевтка, у нас є план дій на подальше, але також ми обмежені, бо з грудним вигодовуванням багато чого ми не можемо пробувати», — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич розсмішила новинами про двотижневого сина. Акторка з гумором порівняла темперамент малюка зі своїм.

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