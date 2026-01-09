Катерина Тишкевич розповіла про пережитий жахливий обстріл Києва: "Вибухи були потужні і поруч"

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич розповіла про пережитий жахливий обстріл Києва.

Російські окупанти у ніч проти 9 січня атакували столицю. Росіяни обстрілювали Київ дронами-камікадзе та ракетами різних типів. На жаль, влучань не вдалося уникнути.

Акторка Катерина Тишкевич говорить, що ніч була жахливою. Артистка чула гучні вибухи, які були зовсім поруч. Під час обстрілу знаменитість бачила заграву в небі, чула сигналізації автівок, а вікна її будинку дзенькотіли.

На жаль, поруч із Катериною Тишкевич немає укриття. Тож, артистка разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком, ховалась від небезпеки на першому поверсі будинку.

Допис Катерини Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Вибухи були такі потужні, постійні і так поруч. Заграва в небі, сигналки машин, дзенькіт вікон. Ми не маємо укриття поруч, тож просто спустились на перший поверх, щоб хоч якась міра безпеки…", - поділилась артистка.

