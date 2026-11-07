Катерина Тишкевич розсекретила, скільки важив її син при народженні та як минув кесарів розтин

Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Акторка Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк поділилися подробицями народження первістка Даніеля, розповіли про кесарів розтин, відновлення після пологів та показали, яким малюк з’явився на світ.

28 жовтня подружжя вперше стало батьками. Хлопчика назвали Даніелем. До народження сина актори навіть записали відео, у якому поділилися своїми очікуваннями від пологів. Тепер вони вирішили порівняти їх із реальністю. Як з’ясувалося, не всі прогнози батьків справдилися. Водночас сам процес минув значно спокійніше, ніж вони могли собі уявити.

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Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина розповіла, що вони з Валентином вирішили дати синові можливість народитися самостійно, однак Даніель не поспішав з’являтися на світ. Тому кесарів розтин провели у заплановану дату. За словами акторки, операція минула успішно, а післяпологове відновлення відбувається без ускладнень.

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«Син дочекався цієї вечірки і свого дня народження, запланованого нами, батьками. Все пройшло добре, все пройшло за планом. Моє відновлення також відбувається за планом. Ми дуже задоволені цим процесом. Так не страшно йти і на другий захід», — поділилася Тишкевич.

Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Окремо подружжя пригадало, як намагалося вгадати параметри майбутнього малюка. Валентин був переконаний, що син народиться вагою 4700 грамів, тоді як Катерина прогнозувала 3600 грамів. Однак справжня цифра виявилася значно меншою за обидва припущення.

«Син народився зовсім крихіткою, тут ми обидва були неправі, чогось думали, що в нас такий міцний козак. І він таким буде, але добирає зараз на грудному молоці», — з усмішкою розповіла новоспечена мама.

Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Даніель народився з вагою 3280 грамів та зростом 53 сантиметри. За шкалою Апгар новонароджений отримав 9 із 10 балів. Нині хлопчик має русяве волоссячко та сірі очі, а от чи успадкує він карі очі мами або блакитні тата, стане зрозуміло згодом.

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Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, раніше Катерина Тишкевич виписалася з пологового у Вінниці й показала зворушливу зустріч з рідними.

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