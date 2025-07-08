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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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386
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1 хв

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк придбали власне житло: "Підписали угоду"

У подружжя був будинок, але 2023 року вони були вимушені його продати. Весь цей час пара жила у подруги.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич разом із чоловіком, Валентином Томусяком, придбала власне житло.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Зокрема, у подружжя раніше був свій будинок. Однак 2023 року закохані були вимушені його продати. Тож, ці два роки актори жили у квартирі подруги, яка наразі перебуває у вимушеній еміграції.

"Останні два роки ці двоє були просто безхатьками. Продали свій будинок 2023 року і весь цей час жили у подруги, яка прихистила нас у власній квартирі, бо Настя з дітьми досі у вимушеній еміграції", - поділилася артистка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Однак наразі ситуація змінилася. Зокрема, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк тепер мають власне житло. Подружжя вже підписало відповідну угоду.

"Сьогодні (8 липня – прим. ред.) все змінилося. Ми підписали угоду і знову маємо своє житло", - зазначила артистка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк тепер мають власне житло / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк тепер мають власне житло / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, раніше ведуча Соломія Вітвіцька розсекретила, що купила квартиру в Києві. Знаменитість зізналась, на які кошти придбала житло.

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