Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

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Українська акторка Катерина Тишкевич уперше показала обличчя свого місячного сина Даніеля та поділилася ніжними сімейними світлинами з чоловіком, актором Валентином Томусяком.

Знамените подружжя відсвяткувало перший маленький ювілей первістка. З цієї нагоди Катерина опублікувала серію зворушливих кадрів із коханим і малюком. Особливу увагу підписників привернуло те, що акторка вперше не приховувала обличчя синочка.

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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також Тишкевич поділилася особистими спостереженнями про материнство. За її словами, найбільше задоволення їй приносить можливість щодня помічати, як змінюється Даніель. Акторка зізналася, що навіть найменші подробиці його дорослішання викликають у неї особливі емоції.

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"Даніелю сьогодні виповнюється місяць. Як цікаво щодня спостерігати за мікрозмінами в його обличчі й усвідомлювати, що частина цих змін відбувається буквально за безпосередньої участі твого тіла (ГВ). Як поступово наростають маленькі щічки, як міцнішає тільце і як тобі самій стає дедалі менш страшно підіймати його, мити дупку чи просовувати крихітні ручки в одежину", — поділилася Катерина.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Акторка також відверто розповіла, як вони з Валентином призвичаюються до нової ролі батьків. Виявилося, що чоловік від самого початку почувався значно впевненіше в догляді за немовлям. Сама ж Катерина лише поступово долає хвилювання перед повсякденними процедурами.

"Наш тато від самого початку був у всьому цьому сміливішим, а я ось тільки зараз навчилася без паніки вдягати нашому жучку памперс", — з гумором зазначила зірка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Святковий день родина провела не лише у вузькому колі: привітати Даніеля приїхали бабуся та дідусь з Одеси. Рідні не залишили малюка без подарунків — зокрема, йому привезли новий одяг і гризунець.

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"Сьогодні привітати Данелика з першим маленьким ювілеєм приїхали дідусь і бабуся з Одеси. І тепер він увесь ранок із цікавістю розглядає свого другого дідуся, а моя мама привезла йому у подарунок новенький одяг і розкішний гризунець", — розповіла Катерина.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич заговорила про кризу у шлюбі з Валентином Томусяком і труднощі батьківства.

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