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Катерина Тишкевич уперше зблизька показала обличчя одномісячного сина та замилувала сімейними фото
Акторка також поділилася кумедними подробицями батьківства та розповіла, як змінюється її малюк.
Українська акторка Катерина Тишкевич уперше показала обличчя свого місячного сина Даніеля та поділилася ніжними сімейними світлинами з чоловіком, актором Валентином Томусяком.
Знамените подружжя відсвяткувало перший маленький ювілей первістка. З цієї нагоди Катерина опублікувала серію зворушливих кадрів із коханим і малюком. Особливу увагу підписників привернуло те, що акторка вперше не приховувала обличчя синочка.
Також Тишкевич поділилася особистими спостереженнями про материнство. За її словами, найбільше задоволення їй приносить можливість щодня помічати, як змінюється Даніель. Акторка зізналася, що навіть найменші подробиці його дорослішання викликають у неї особливі емоції.
"Даніелю сьогодні виповнюється місяць. Як цікаво щодня спостерігати за мікрозмінами в його обличчі й усвідомлювати, що частина цих змін відбувається буквально за безпосередньої участі твого тіла (ГВ). Як поступово наростають маленькі щічки, як міцнішає тільце і як тобі самій стає дедалі менш страшно підіймати його, мити дупку чи просовувати крихітні ручки в одежину", — поділилася Катерина.
Акторка також відверто розповіла, як вони з Валентином призвичаюються до нової ролі батьків. Виявилося, що чоловік від самого початку почувався значно впевненіше в догляді за немовлям. Сама ж Катерина лише поступово долає хвилювання перед повсякденними процедурами.
"Наш тато від самого початку був у всьому цьому сміливішим, а я ось тільки зараз навчилася без паніки вдягати нашому жучку памперс", — з гумором зазначила зірка.
Святковий день родина провела не лише у вузькому колі: привітати Даніеля приїхали бабуся та дідусь з Одеси. Рідні не залишили малюка без подарунків — зокрема, йому привезли новий одяг і гризунець.
"Сьогодні привітати Данелика з першим маленьким ювілеєм приїхали дідусь і бабуся з Одеси. І тепер він увесь ранок із цікавістю розглядає свого другого дідуся, а моя мама привезла йому у подарунок новенький одяг і розкішний гризунець", — розповіла Катерина.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич заговорила про кризу у шлюбі з Валентином Томусяком і труднощі батьківства.