Катерина Тишкевич в обтислій сукні похизувалася схудлою фігурою і розкрила секрети стрункості

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич показалася в обтислій сукні, в якій засвітила неабияк схудлу фігуру.

Підписники артистки одразу ж почали її засипати запитаннями, як їй вдалося досягнути таких результатів. Знаменитість не стала приховувати. Першою чергою позбутися кілограмів акторка змогла після того, як припинила приймати антидепресанти.

"Ключове в моєму процесі схуднення – відміна ліків, які давали зайву вагу як побічну. Без них організм швидко дає класну відповідь при правильному підході", - поділилася знаменитість.

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Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також Катерина Тишкевич дотримується дефіциту калорій. Щоправда, акторка до цього підходить відповідально. Раціон артистці допомагала підбирати спеціалістка. Окрім того, зірка не забуває про спорт та виконує силові, корекційні вправи, а також кардіотренування. Звичайно ж, знаменитість не забуває про баланс води.

"Я п'ю літр теплої води зранку (не стверджую, що всім корисно, це індивідуальна рекомендація). Протягом дня випиваю ще близько літри, у дні тренувань, мабуть, більше. Випивайте зранку склянку чи дві, теж буде велике діло, якщо щодня", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич розповіла про боротьбу з серйозною хворобою. Артистка розкрила, як почувається зараз.