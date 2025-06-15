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Катерина Тишкевич в обтислій сукні похизувалася схудлою фігурою і розкрила секрети стрункості
Катерина Тишкевич помітно схудла. Артистка зізналась, що їй допомагає позбуватися кілограмів.
Українська акторка Катерина Тишкевич показалася в обтислій сукні, в якій засвітила неабияк схудлу фігуру.
Підписники артистки одразу ж почали її засипати запитаннями, як їй вдалося досягнути таких результатів. Знаменитість не стала приховувати. Першою чергою позбутися кілограмів акторка змогла після того, як припинила приймати антидепресанти.
"Ключове в моєму процесі схуднення – відміна ліків, які давали зайву вагу як побічну. Без них організм швидко дає класну відповідь при правильному підході", - поділилася знаменитість.
Також Катерина Тишкевич дотримується дефіциту калорій. Щоправда, акторка до цього підходить відповідально. Раціон артистці допомагала підбирати спеціалістка. Окрім того, зірка не забуває про спорт та виконує силові, корекційні вправи, а також кардіотренування. Звичайно ж, знаменитість не забуває про баланс води.
"Я п'ю літр теплої води зранку (не стверджую, що всім корисно, це індивідуальна рекомендація). Протягом дня випиваю ще близько літри, у дні тренувань, мабуть, більше. Випивайте зранку склянку чи дві, теж буде велике діло, якщо щодня", - поділилася артистка.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич розповіла про боротьбу з серйозною хворобою. Артистка розкрила, як почувається зараз.