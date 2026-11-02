Катерина Тишкевич виписалася з пологового у Вінниці й показала зворушливу зустріч з рідними

Катерина Тишкевич з чоловіком і сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Реклама

Українська акторка Катерина Тишкевич разом із чоловіком Валентином Томусяком та новонародженим сином Даніелем повернулася додому після пологового.

На п’ятий день після народження первістка на родину чекала особлива зустріч із найближчими людьми. Акторка поділилася в Instagram першими кадрами з виписування та показала, як минають їхні перші дні з малюком.

Реклама

На світлинах Катерина годує сина, а також разом із Валентином переодягає Даніеля. Подружжя ніжно піклується про новонародженого та поступово звикає до батьківських клопотів.

Реклама

Катерина Тишкевич з сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич з родиною / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Саме виписування було по-особливому святковим: для зустрічі підготували повітряні кульки та квіти. Образи Катерини й Валентина також гармонійно перегукувалися за кольоровою гамою.

Нагадаємо, народжувати Катерина вирішила у Вінниці, куди подружжя тимчасово переїхало з Києва через безпекову ситуацію. Спочатку зірка планувала залишатися у столиці.

На виписування до зіркових батьків приїхали обидві пари дідусів і бабусь — батьки Катерини та Валентина. Рідні не лише розділили з ними радість особливого дня, а й допомогли впоратися з першими клопотами після повернення додому.

Катерина Тишкевич з родиною / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич з родиною / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

За словами Тишкевич, саме завдяки підтримці близьких їм із чоловіком вдалося нарешті відпочити після кількох непростих ночей у пологовому. Рідні взяли на себе більшу частину обов’язків по догляду.

Реклама

«Ми сьогодні ночували вже вдома у новому складі. Дякувати Богу у Данелика в житті є аж два повних склади дідусів із бабусями! І всі вони приїхали на нашу вінницьку виписку та взяли на себе першу нічну варту поза пологовим. А мені онука приносили виключно на годування. Бо, визнаємо чесно, за чотири ночі в пологовому син нас знатно поганяв, тож сну було катастрофічно мало», — розповіла зірка.

Катерина Тишкевич з сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також акторка поділилася першими враженнями від материнства та запевнила, що після пологів почувається значно краще. Тепер подружжя має більше сил, аби звикати до нового ритму життя та піклуватися про маленького Даніеля.

«Сьогодні ми з Валіком уже почуваємося значно більш відпочилими й набралися нових сил, щоб із задоволенням входити у свою нову батьківську роль і турботу про нашого Даніеля», — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно в особистому житті співачки SKYLERR також сталися кардинальні зміни. Вона вийшла заміж за адвоката й показала перші фото з весілля.

Реклама

Новини партнерів