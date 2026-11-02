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Катерина Тишкевич виписалася з пологового у Вінниці й показала зворушливу зустріч з рідними
Акторка народжувала у Вінниці, хоча спочатку планувала залишатися у Києві.
Українська акторка Катерина Тишкевич разом із чоловіком Валентином Томусяком та новонародженим сином Даніелем повернулася додому після пологового.
На п’ятий день після народження первістка на родину чекала особлива зустріч із найближчими людьми. Акторка поділилася в Instagram першими кадрами з виписування та показала, як минають їхні перші дні з малюком.
На світлинах Катерина годує сина, а також разом із Валентином переодягає Даніеля. Подружжя ніжно піклується про новонародженого та поступово звикає до батьківських клопотів.
Саме виписування було по-особливому святковим: для зустрічі підготували повітряні кульки та квіти. Образи Катерини й Валентина також гармонійно перегукувалися за кольоровою гамою.
Нагадаємо, народжувати Катерина вирішила у Вінниці, куди подружжя тимчасово переїхало з Києва через безпекову ситуацію. Спочатку зірка планувала залишатися у столиці.
На виписування до зіркових батьків приїхали обидві пари дідусів і бабусь — батьки Катерини та Валентина. Рідні не лише розділили з ними радість особливого дня, а й допомогли впоратися з першими клопотами після повернення додому.
За словами Тишкевич, саме завдяки підтримці близьких їм із чоловіком вдалося нарешті відпочити після кількох непростих ночей у пологовому. Рідні взяли на себе більшу частину обов’язків по догляду.
«Ми сьогодні ночували вже вдома у новому складі. Дякувати Богу у Данелика в житті є аж два повних склади дідусів із бабусями! І всі вони приїхали на нашу вінницьку виписку та взяли на себе першу нічну варту поза пологовим. А мені онука приносили виключно на годування. Бо, визнаємо чесно, за чотири ночі в пологовому син нас знатно поганяв, тож сну було катастрофічно мало», — розповіла зірка.
Також акторка поділилася першими враженнями від материнства та запевнила, що після пологів почувається значно краще. Тепер подружжя має більше сил, аби звикати до нового ритму життя та піклуватися про маленького Даніеля.
«Сьогодні ми з Валіком уже почуваємося значно більш відпочилими й набралися нових сил, щоб із задоволенням входити у свою нову батьківську роль і турботу про нашого Даніеля», — додала артистка.
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