Катерина Тишкевич з чоловіком-актором потанцювали з новонародженим сином у пологовому

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Реклама

Актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк показали зворушливі сімейні моменти після народження первістка та потанцювали з малюком просто у палаті пологового будинку.

Подружжя поділилося першими кадрами з новим членом родини. На відео щасливі батьки ніжно притискають до себе синочка та кружляють із ним у танці. Особливим моментом для пари стала перша доба разом утрьох. Катерина зізналася, що цей час виявився непростим для кожного з них. Водночас молоді батьки вже встигли відчути себе справжньою командою. Своїми першими успіхами на новому етапі життя вони поділилися з підписниками в Instagram.

Реклама

«Данелик дивовижний хлопчик. Перша доба була доволі виснажливою для усіх трьох, але ми нагадували собі, що нашому масіпусіку всеодно найважче, а сьогодні вже чітко бачимо, що ми офігезна команда і маємо шалені успіхи у початку спільного шляху. Хто-зна, можливо, цієї ночі нам світить навіть більше ніж година сну… Але це не точно», — поділилися Катерина та Валентин.

Реклама

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк з сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк з сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк з сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Схоже, попри втому після пологів і перші безсонні ночі, подружжя вже насолоджується батьківством. Акторка також показала ніжні світлини з чоловіком і сином, на яких Валентин тримає новонародженого Даніеля на руках.

«Ми офігезна команда», — саме так подружжя описало свої перші кроки в ролі батьків.

Валентин Томусяк з сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

До слова, пологи Катерини відбулися 28 жовтня шляхом планового кесаревого розтину. Тепер актори поступово звикають до нового ритму життя, у якому головне місце посідає їхній маленький син.

Нагадаємо, про поповнення в родині Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк повідомили 28 жовтня ніжними фото з малюком.

Реклама

Новини партнерів