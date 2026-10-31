Катерина Тишкевич зізналась, чому їй робили кесарів розтин і в якому вона стані після операції

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич пояснила, чому їй робили кесарів розтин та в якому вона стані після операції.

Так, артистка 28 жовтня вперше стала мамою. На світ з’явився син Катерини Тишкевич та її чоловіка, актора Валентина Томусяка. Як виявилося, у артистки був плановий кесарів розтин. Катерина Тишкевич в Instagram-stories пояснила, що природні пологи могли б негативно позначитися на її здоров’ї. Акторка страждає від хронічних головних болів, а перейми та потуги могли б спровокувати погіршення стану. Тож, ще на початку вагітності Катерина Тишкевич та медики ухвалили рішення, що малюк з’явиться на світ за допомогою кесаревого розтину.

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«Природні пологи (перейми та потуги) при моєму діагнозі (хронічний головний біль напруги) могли значно погіршити інтенсивність болів, і я б не була в стані доглядати за дитиною. Ми з лікарями ще на початку вагітності визначили, що в моєму випадку — це протипоказання до пологової діяльності», — поділилась артистка.

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Катерина Тишкевич із новонародженим сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також Катерина Тишкевич зізналась, як почувається після кесаревого розтину. Знаменитість говорить, що, звичайно, тіло відновлюється після операції. Спочатку артистці було взагалі тяжко, але вже поступово стає легше.

«Не вау, звичайно. Але перший вечір був просто… А сьогодні значно легше вже», — поділилась знаменитість.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, зараз Катерина Тишкевич насолоджується першими днями материнства. Артистка вже встигла з чоловіком та сином потанцювати в пологовому.

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