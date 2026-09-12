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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Катерині Осадчій – 43: її чоловік Горбунов показав, який вигляд ведуча має без макіяжу та фільтрів

У зіркової родини особливе свято.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Юрій Горбунов та Катерина Осадча

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Продюсер та ведучий Юрій Горбунов публічно привітав свою дружину Катерину Осадчу.

Ведуча 12 вересня святкує день народження. Цьогоріч їй виповнюється 43 роки. З цієї нагоди Юрій присвятив коханій допис, де показав іменинницю різною. Зокрема, як вона позує у вишуканих образах, так і її у звичайному буденному житті без макіяжу.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов і Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy

Продюсер у своєму Instagram також пригадав спільні подорожі з Катериною та як вони насолоджувалися мальовничими краєвидами. Водночас похизувався дружиною як мамою їхніх двох синів — 5-річний Іван та 9-річний Данило також потрапили до святкової фотодобірки.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов і Катерина Осадча / © instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча з дітьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча з дітьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

У своєму дописі Горбунов чуттєво звернувся до іменинниці зі щирими привітаннями: «З Днем народження, любов моя! Все, що ти задумала в житті — обовʼязково збудеться! Люблю тебе!».

Своєю чергою Катерина в особливий день вже поділилася святковими фото, де задуває свічки на торті й зізналася: «Прокидаючись щоранку, знаю, що жити — це велика цінність».

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова також розповідала про важливе свято у її родині — річницю шлюбу. Артистка поділилася небаченими фото з весілля, яке відбулося 22 роки тому, й здивувала оригінальним образом без веляну.

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