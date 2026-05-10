ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Катя Осадча показала підрослого сина-красунчика та зворушила щирим зізнанням у святковий день

Ведуча емоційно висловилася про День матері в садочку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Катерина Осадча

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча у День матері поділилася ніжними кадрами із сином та відверто зізналася, що дитяче свято в садочку довело її до сліз.

Зірка показала серію сімейних фото у своєму Instagram. На кадрі син ведучої позував поруч із мамою у кумедній шапці з курчатком. Усміхнена Осадча не приховувала емоцій та дала зрозуміти, що цей день став для неї особливим. Пізніше телеведуча опублікувала ще одну світлину, де ніжно обіймала хлопчика за плечі. У руках син тримав дитячий подарунок і букет квітів для мами. Саме після цього знаменитість поділилася особистими переживаннями.

«Раніше мене так не розчулювали ранки в садочку :) Це вік, чи усвідомлення, що час летить і цих ніжних пісень про маму скоро не буде?» — написала Осадча.

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Телеведуча зізналася, що особливо її зворушили пісні у виконанні дітей. За словами знаменитості, саме дитяча щирість цього разу влучила просто в серце. Осадча натякнула, що почала значно емоційніше сприймати моменти, пов’язані з материнством та дорослішанням дітей.

«За кадром сльози градом», — поділилася ведуча.

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча зізналася, скільки витрачає на догляд за собою, та відповіла на закиди про «подвійні стандарти».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie