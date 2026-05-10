- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
Катя Осадча показала підрослого сина-красунчика та зворушила щирим зізнанням у святковий день
Ведуча емоційно висловилася про День матері в садочку.
Українська телеведуча Катерина Осадча у День матері поділилася ніжними кадрами із сином та відверто зізналася, що дитяче свято в садочку довело її до сліз.
Зірка показала серію сімейних фото у своєму Instagram. На кадрі син ведучої позував поруч із мамою у кумедній шапці з курчатком. Усміхнена Осадча не приховувала емоцій та дала зрозуміти, що цей день став для неї особливим. Пізніше телеведуча опублікувала ще одну світлину, де ніжно обіймала хлопчика за плечі. У руках син тримав дитячий подарунок і букет квітів для мами. Саме після цього знаменитість поділилася особистими переживаннями.
«Раніше мене так не розчулювали ранки в садочку :) Це вік, чи усвідомлення, що час летить і цих ніжних пісень про маму скоро не буде?» — написала Осадча.
Телеведуча зізналася, що особливо її зворушили пісні у виконанні дітей. За словами знаменитості, саме дитяча щирість цього разу влучила просто в серце. Осадча натякнула, що почала значно емоційніше сприймати моменти, пов’язані з материнством та дорослішанням дітей.
«За кадром сльози градом», — поділилася ведуча.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча зізналася, скільки витрачає на догляд за собою, та відповіла на закиди про «подвійні стандарти».