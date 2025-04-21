Кацурін показав раніше небачені фото з Дорофєєвою і ніжно привітав її з 35-річчям

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / © Кінотеатр "Оскар"

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Українська співачка Надя Дорофєєва сьогодні, 21 квітня, святкує день народження.

Ба більше, цьогоріч в артистки ювілей. Знаменитості виповнюється вже 35 років. Одним із перших співачку зі святом публічно привітав її чоловіком, ресторатор та музикант Міша Кацурін. Він присвятив їй допис в Instagram.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin

Зокрема, Міша Кацурін опублікував раніше небачені фото з Надею Дорофєєвою. На різноманітних кадрах співачка була зображена і з чоловіком, і з його дітьми, і з родиною, і сама позувала. Ресторатор також адресував виконавиці теплі та ніжні слова. Кацурін зазначив, що світ став прекраснішим того дня, коли народилася Надя Дорофєєва. Також він наголосив, що безмежно кохає дружину без будь-яких "але".

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Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin

"У день, коли ти народилася, цей світ став реально прекраснішим! Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження - не фігура мовлення, а чистий фактаж. Кохаю без всяких "але". З днем народження, Надєнька", — звернувся до дружини ресторатор.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофєєва вже відреагувала на привітання чоловіка. Артистка в коментарях написала: "Мішо, я тебе кохаю!"

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin

Очевидно, що це лише частина привітань. На Надю Дорофєєву ще чекає особливий сюрприз від чоловіка. Наприклад, торік він орендував театр, де для співачки та гостей її дня народження показали приватну виставу.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва відіграла сольний концерт у Києві, під час якого на фанів чекав особливий сюрприз. Артистка вперше заспівала на сцені зі своїм чоловіком.