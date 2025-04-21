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Кацурін показав раніше небачені фото з Дорофєєвою і ніжно привітав її з 35-річчям
Виконавиця вже відреагувала на привітання чоловіка.
Українська співачка Надя Дорофєєва сьогодні, 21 квітня, святкує день народження.
Ба більше, цьогоріч в артистки ювілей. Знаменитості виповнюється вже 35 років. Одним із перших співачку зі святом публічно привітав її чоловіком, ресторатор та музикант Міша Кацурін. Він присвятив їй допис в Instagram.
Зокрема, Міша Кацурін опублікував раніше небачені фото з Надею Дорофєєвою. На різноманітних кадрах співачка була зображена і з чоловіком, і з його дітьми, і з родиною, і сама позувала. Ресторатор також адресував виконавиці теплі та ніжні слова. Кацурін зазначив, що світ став прекраснішим того дня, коли народилася Надя Дорофєєва. Також він наголосив, що безмежно кохає дружину без будь-яких "але".
"У день, коли ти народилася, цей світ став реально прекраснішим! Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження - не фігура мовлення, а чистий фактаж. Кохаю без всяких "але". З днем народження, Надєнька", — звернувся до дружини ресторатор.
Надя Дорофєєва вже відреагувала на привітання чоловіка. Артистка в коментарях написала: "Мішо, я тебе кохаю!"
Очевидно, що це лише частина привітань. На Надю Дорофєєву ще чекає особливий сюрприз від чоловіка. Наприклад, торік він орендував театр, де для співачки та гостей її дня народження показали приватну виставу.
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва відіграла сольний концерт у Києві, під час якого на фанів чекав особливий сюрприз. Артистка вперше заспівала на сцені зі своїм чоловіком.