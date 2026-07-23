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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
240
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1 хв

Кацурін розсекретив особливий подарунок сину на 5-річчя і як із Дорофєєвою святкував

Міша Кацурін показав, як вітав сина з днем народження.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/gorovaya_irina

Ресторатор та музикант Міша Кацурін розсекретив особливий подарунок сину на день народження та показав, як зі співачкою Надею Дорофєєвою святкував.

Так, у родині була особлива подія. Син Міші Кацуріна святкував день народження. Ба більше, у хлопчика цьогоріч ще й мініювілей. Вані виповнюється п’ять рочків. Міша Кацурін вже привітав сина з днем народження.

Зокрема, ресторатор замовив різноманітні повітряні кульки. Ними він прикрасив подарунок — дитячий мотоцикл. Тепер автопарк маленького Вані суттєво збільшився. Поруч із ними була й виконавиця Надя Дорофєєва, яка теж вітала сина чоловіка з днем народження.

Син Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Син Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Після цього родина вирушила на прогулянку Дніпром. Зокрема, вони разом катались на каное та милувались краєвидами.

Син Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Син Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

А далі на Ваню чекала святкова вечеря. Вони провели час у закладі, де смакували пастою та різноманітними напоями.

Син Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Син Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Зазначимо, Міша Кацурін від 2023 року одружений зі співачкою Надею Дорофєєвою. Від попереднього шлюбу ресторатор виховує двох дітей — доньку Сашу та сина Ваню.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Ліндсей Логан святкувала день народження сина. Артистка ніжно привітала хлопчика з 3-річчям і розчулила їхнім сімейним фото.

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Дата публікації
Кількість переглядів
240
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