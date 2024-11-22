Katya Chilly коротко підстриглася і порушила табу, якого дотримувалася 22 роки: "У мене була криза"

Відома українська співачка Katya Chilly коротко підстриглася та зізналась, як порушила табу, якого дотримувалася 22 роки.

Виконавиця поділилася, що наважилася на серйозні зміни на тлі кризи. Зокрема, артистка позбулася довгого волосся. Katya Chilly в інтерв'ю KyivFM розповіла, що обрала зручність замість краси. За словами співачки, вона хотіла щодня мити волосся, а коли воно довге, то це доволі проблематично.

"У мене була криза. У всіх нас бувають кризи, я цього не соромлюсь. Я зрізала волосся. Я просто обрала приймати душ з головою кожен день, ніж сушити волосся, яке нижче пояса, кожен день. Тобто бажання душу з головою було сильніше, ніж загальноприйнятий канон краси", - поділилася співачка.

Окрім того, на початку цього року виконавиця порушила табу, якого дотримувалася 22 роки. Співачка тривалий час не вживала м'яса, а в січні вона проходила повз базар, купила півня та приготувала його. Katya Chilly також не пила алкоголь, але тоді приготоване м'ясо вона запила червоним вином.

"Від 2002 року я не їла нічого тваринного, це минуло 22 роки. Я не вживала спиртне, я навіть на своє весілля не пила шампанське. Взагалі весь цей період часу - нічого. І в січні цього року я йшла повз базар і купила півня. З головою, з лапами. З якимось екстатичним задоволенням я його сама розібрала. Я купила червоне вино. Я зжерла всього півня. Я запила вином", - зізналась артистка.

Однак після того дня виконавиця повернулася до творчості. Артистка говорить, що нарешті почала викладати музику, яку написала ще 30 років тому: "На наступний ранок я почала викладати музику. Я почала викладати музику через 30 років після того, як я її написала".

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова кардинально змінила образ. Артистка позбулася довгого волосся і обрала стрижку каре.

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