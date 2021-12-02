Katya Chilly розповіла, які продукти ніколи не давала своєму сину: "Жодного разу не хворів"

Святозару вісім років.

Відома українська співачка та учасниця "Голосу країни" Katya Chilly виховує сина Святозара.

Артистка поділилася, що 8-річний хлопчик жодного разу не хворів. Це виконавиця пов'язує з тим, що її дитина не їсть певні продукти. Так, ні вона, ні син не вживають м'ясо, рибу, яйця та продукти з дріжджів. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Відверто.LIVE".

"Я обожнюю готувати. Можу приготувати абсолютно все. Єдине, що ми не вживаємо – м'ясо, риба, яйця, дріжджі, хімія. У нас цього вдома немає. Мій син жодного разу не хворів", – розповіла знаменитість.

Katya Chilly з сином / facebook.com/katyachilly

Катерина розлучилася з батьком свого сина, музикантом Олексієм Боголюбовим 2013 року. Виконавиця поділилася, що зараз вона живе разом із мамою, сином і двома котами. Вона додала, що Святозар "тримає її на цій землі" і дуже надихає.

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