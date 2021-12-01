Katya Chilly вперше розповіла про колишнього чоловіка: "Покинув мене, щойно я народила"

Katya Chilly вперше розповіла про колишнього чоловіка: "Покинув мене, щойно я народила"

Зірка виховує сина Святозара.

Знаменита українська співачка Katya Chilly не афішує своє особисте життя.

Так, зірка сама виховує сина Святозара. Про батька дитини вона переважно нічого не розповідає. Втім, в інтерв’ю "Відверто.LIVE" зірка вирішила поділитися своїм особистим життя. Так, вона розповіла, чому вісім років тому розлучилася зі своїм чоловіком. Виконавиця зазначила, що він її покинув після того, як вона народила сина.

Katya Chilly з сином / facebook.com/katyachilly

"Мій чоловік мене покинув, щойно я народила Святозара", - відверто зізналась Katya Chilly.

До слова, після розлучення зірка вирішила залишити собі прізвище чоловіка. Вона пояснила, що так зробила, бо воно "прекрасне".

Також виконавиця зазначила, що наразі живе разом з сином та мамою.

Katya Chilly з сином / facebook.com/katyachilly

Нагадаємо, Katya Chilly тримає в секреті своє особисте життя. Втім, відомо, що артистка була одруженою. Судячи з її прізвища, її обранцем був піаніст – Олексій Боголюбов. Музикант працював разом з артисткою в одному колективі.

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