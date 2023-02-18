Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися рідкісними фото підрослого сина і привітали його з 6-річчям

Знамените українське подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов від самого ранку розповіли, що сьогодні у їхній родині свято.

Так, на своїх сторінках в Instagram ведуча та продюсер розмістили рідкісні фото свого старшого сина Івана і повідомили, що 18 лютого хлопчику виповнюється 6 років. Горбунов пригадав, як взяв свого первістка на руки у пологовому, ніжну сімейні фотосесію разом з хлопчиком та дружиною, а також показав, на кого Івасик більше схожий з зіркових батьків:

Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"З днем народження, мій хлопчику! Мій первісток! Мій син! Мій Іван! Наш Івасик! 6 рочків тобі сьогодні! Так, ніби вчора тримав тебе на руках в перші хвилини твого народження! Сказати як я тебе люблю словами, - неможливо! Ти наша з мамою гордість! Наша радість! Наше майбутнє! Ніколи б не подумав, що тобі доведеться дізнатися, що таке війна! Але в тому, що ми переможемо, - сумніву немає! І ти будеш жити, виростати і любити в найкращій в світі країні -Україні!" – написав у фотоблогу зірковий батько.

Своєю чергою Катерина Осадча поділилася фотографіями ще зовсім маленького Івасика і розповіла, які риси батьків вже проявляються в хлопчику:

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

"Івасик! Наш хлопчик! З днем народження, наша гордість, наш дорослий Іван! Тобі вже цілих 6 років, на які ти так чекав. Ми все більше бачимо в тобі себе. Невгамовність від мене і любов до порядку від тата. Це найнаочніші з рис. А скільки ще різного, що ми помічаємо щохвилини. Дякуємо, наш хлопчику, що обрав нас", - написала зіркова мама.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Шанувальники подружжя доєдналися до привітань: "Цікаве поєднання Осадчої та Горбуновича. Будь щасливим хлопче!", "копія тата", "Найщиріші вітання з днем народження! Нехай дитинство буде радісним та щасливим".

Зазначимо, що у Катерини Осадчої та Юрія Горбунова, окрім Івана, ще є молодший син, однорічний Данило. Також у Осадчої є син від попереднього шлюбу, 20-річний Ілля.

Нагадаємо, що 3 лютого Катерина Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували річницю весілля. Подружжя шість років разом. З цієї нагоди вони привітали одне одного у Instagram, та поділилися романтичними фото.

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