Катя Реп'яхова про зникнення сторінки колишньої Павліка в Instagram: "Все не просто так"

Катя Реп'яхова про зникнення сторінки колишньої Павліка в Instagram: "Все не просто так"

Блогерка також повідомила, що дізналася, хто влаштував їй атаку ботами.

Дружина українського артиста Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – не так давно розповіла, що хтось декілька днів поспіль атакував її рекламодавців ботами.

Тоді блогерка натякала, що це може бути справа рук колишньої дружини її коханого Лариси Созаєвої. Після цього Лора мовчати не стала і записала емоційну відеовідповідь.

Вчора сторінка Созаєвої зникла з Instagram. За словами Каті, це сталося не просто так. Блогерка також повідомила, що дізналася, хто влаштував їй атаку ботами.

instagram.com/repyahovakate

"Тепер я точно знаю, хто надсилає ботів. Я сподіваюся, що цей жах закінчиться і мені не доведеться оприлюднювати всю інформацію. Сторінки Лариси не вже не існує, не просто так. Але надсилала ботів не вона! Але я вважаю, через її провину все це сталося. Хоч і не її руками", – написала вона.

instagram.com/repyahovakate

Невдовзі Реп'яхова також записала відеозвернення, де поділилася, що дізнатися про те, хто ж влаштував атаку, їй допомогла саме Лариса.

"Розумію, що всім цікаві подробиці щодо ботів. Але я думаю, що Ларисі не сподобається, якщо я почну розповідати всі подробиці. Саме Лариса допомогла нам дізнатися, хто ця людина, за що я їй вдячна. Тому я не розповідатиму подробиць, якщо це все закінчиться. Якщо це триватиме – тоді, звичайно, я все розповім. Але кіберполіція всеодно займатиметься усім цим, попри те, що людина вже не в Україні. Заява вже готова і сьогодні ми з Віктором Франковичем туди їдемо", – заявила обраниця артиста.

instagram.com/repyahovakate

Зі свого боку, Созаєва у своєму Facebook написала, що її сторінка у фотоблогу зникла через те, що там "багато бруду, нападок та агресії".

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