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Кайлі Дженнер прокоментувала трагедію, яка сталась на концерті Тревіса Скотта

Кайлі Дженнер прокоментувала трагедію, яка сталась на концерті Тревіса Скотта

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт / Associated Press

Під час виступу репера сталася тиснява, через яку загинули люди.

Зірка реалітішоу Кайлі Дженнер, кохана Тревіса Скотта прокоментувала загибель вісьмох людей під час концерту репера на фестивалі в США.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram знаменитість говорить, що вони "спустошені" через те, що сталось. Втім, Кайлі запевняє, що вони не знали про смертельні випадки.  Якби про це дізналися одразу ж, то шоу припинили.

"Ми з Тревісом зламані та спустошені. Я молитимуся за всіх, хто загинув, був поранений або якимось чином постраждав внаслідок вчорашніх подій. Я хочу прояснити, що ми не знали про жодні смертельні випадки, доки не з'явились новини після шоу. У жодному світі не було б продовження знімань чи виступів", - повідомила Кайлі.

Кайлі Дженнер прокоментувала трагічний виступ Тревіса Скотта / © instagram.com/kyliejenner
Кайлі Дженнер прокоментувала трагічний виступ Тревіса Скотта / instagram.com/kyliejenner

Також знаменитість висловила співчуття сім'ям усіх загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, у тисняві під час музичного фестивалю Astroworld у Г'юстоні увечері в п'ятницю, 5 листопада, загинули восьмеро людей від 14 до 27 років. Двоє загиблих були неповнолітніми. Окрім того, на місці події розгорнули польовий госпіталь, до якого звернулися близько трьох сотень постраждалих.

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