Кайлі Дженнер прокоментувала трагедію, яка сталась на концерті Тревіса Скотта

Під час виступу репера сталася тиснява, через яку загинули люди.

Зірка реалітішоу Кайлі Дженнер, кохана Тревіса Скотта прокоментувала загибель вісьмох людей під час концерту репера на фестивалі в США.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram знаменитість говорить, що вони "спустошені" через те, що сталось. Втім, Кайлі запевняє, що вони не знали про смертельні випадки. Якби про це дізналися одразу ж, то шоу припинили.

"Ми з Тревісом зламані та спустошені. Я молитимуся за всіх, хто загинув, був поранений або якимось чином постраждав внаслідок вчорашніх подій. Я хочу прояснити, що ми не знали про жодні смертельні випадки, доки не з'явились новини після шоу. У жодному світі не було б продовження знімань чи виступів", - повідомила Кайлі.

Кайлі Дженнер прокоментувала трагічний виступ Тревіса Скотта / instagram.com/kyliejenner

Також знаменитість висловила співчуття сім'ям усіх загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, у тисняві під час музичного фестивалю Astroworld у Г'юстоні увечері в п'ятницю, 5 листопада, загинули восьмеро людей від 14 до 27 років. Двоє загиблих були неповнолітніми. Окрім того, на місці події розгорнули польовий госпіталь, до якого звернулися близько трьох сотень постраждалих.

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