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Кайлі Дженнер розсекретила незвичне ім'я сина

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Кайлі Дженнер розсекретила незвичне ім'я сина

instagram.com/kyliejenner

Мільярдерка народила другу дитину 10 днів тому.

Наймолодша із знаменитих сестер Кардашян-Дженнер Кайлі, яка 2 лютого вдруге стала мамою, розсекретила рідкісне ім'я малюка.

Зірка реалітішоу Keeping Up with the Kardashians підтвердила, у неї та її бойфренда, американського репера Тревіса Скотта народився син. Його закохані назвали Вульфом, що означає "вовк". Про це 24-річна мільярдерка повідомила у своєму Instagram. Вона запостила лаконічне сторіз, де лише написала Вульф Вебстер.

© instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner

Нагадаємо, Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт виховують спільну доньку Стормі. Дівчинка народилася 1 лютого 2018 року. Пара неодружена.

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