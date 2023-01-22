Кайлі Дженнер вперше показала обличчя однорічного сина та розсекретила його нове ім'я

Відома мільярдерка та наймолодша з сестер Кардашян-Дженнер Кайлі через рік після народження сина показала його обличчя.

Знаменитість поділилася милою добіркою світлин з хлопчиком на своїй сторінці в Instagram. Кайлі показала не лише спільні кадри з сином від Тревіса Скотта, а й кумедні портрети малюка.

Фото: instagram.com/kyliejenner

Фото: instagram.com/kyliejenner

До того ж, зіркова матуся нарешті повідомила ім'я сина. Спочатку батьки назвали малюка Віульфом, що означало "вовк", але передумали. Відтепер хлопчика звуть Ейр, що значить "повітря". Фани зазначили, що таке ім'я дуже пасує родині, адже старшу доньку мільярдерки та співака звуть Стормі, тобто "буря".

Фото: instagram.com/kyliejenner

Фото: instagram.com/kyliejenner

Нагадаємо, що Ейр Вебстер народився у лютому 2022 року. Також Тревіс Скотт та Кайлі Дженнер разом виховують 4-річну доньку Стормі. Однак, попри спільних дітей, мільярдерка та співак так і не одружилися. Більш того, нещодавно стало відомо, що пара вкотре розірвала свої романтичні стосунки.

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