Кажанна дорікнула лейблу Jerry Heil у брехні й розкрила, чому пішла від них: "Не було ні копійки"

Кажанна і Jerry Heil

Відома українська співачка Кажанна розкрила справжню причину свого скандального розриву співпраці з лейблом NOVA MUSIC, власницею якого є артистка Jerry Heil і її бізнес-партнер.

Як відомо, днями чималий резонанс викликала публічна заява Кажанни про «рабський контракт» з лейблом і моральний тиск. У відповідь від лейблу вона отримала вичерпну заяву, де стверджувалося, що їхня підопічна відмовилася ділити прибуток за моделлю 50 на 50. Водночас повідомлялося, що лейбл буцімто за власний кошт сприяв розвитку творчості Кажанни.

Цього разу співачка в Instagram вийшла на зв’язок з подробицями. Вона заявила, що її дійсно серйозно непокоїла фінансова складова контракту. Утім, заяви лейблу про те, що вони «під час зустрічі у грудні показали фінансові звіти» Кажанна спростовує: «Вся звітність у лейблу. Вони обіцяють її показати, але поки цього не сталося».

Кажанна, Jerry Heil, Тарас Себестянович / © instagram.com/kazhanna_

Водночас співачка запевняє, що її творчість вже окупилася, хоча лейбл говорить, що «станом на сьогодні проєкт ще не вийшов у фінансовий плюс». Кажанна пояснила, що за час співпраці частину роботи робила для себе сама або за допомогою знайомих.

«Чому тоді я роблю висновки, що вкладення лейблу, які я мала відбити за контрактом, окупилися і я можу піти? Бо я знаю точні ціни за саундпродакшн (саундів обирала я), а також знаю, скільки платили мені — значить порахувати 70% легко. До слова, звідки я взагалі знаю, що це було 30%, а не наприклад 10%? Я не бачила цифр. Так, були витрати крім музики, але з обох боків і добровільно. І я дуже спрощувала процес. Я дуже багато роботи виконала сама або колаборуючись», — написала зірка.

Зірка підсумувала, що її «відсоток роботи не відповідав відсотку зарплати». І додала, що час від часу комунікація з лейблом була відсутня через часту зайнятість Jerry Heil. Тож тепер вона хоче розірвати співпрацю «по-чесному, взаємно домовлено».

Кажанна й Jerry Heil, / © instagram.com/kazhanna_

«Мені допомагали знімати рекламу друзі. Відео на пісню „Жалі“ було знято надворі — як могла, бо в той час команда була на „Євробаченні“, і майже не на звʼязку. Або в турі. Або ще десь. Я два тижні нагадувала про зарплату, часто, в мене не було ні копійки. А коли я виклала в сторіз, що шукаю роботу — мене попросили видалити, бо це „впливає на репутацію лейблу“. Мені запропонували два варіанти: взяти в них в борг, або „зачекати поки розкрутишся“. Я ініціювала розмови. Але, на жаль», — додала виконавиця.

Своєю чергою Jerry Heil залишила свою відповідь під таким дописом Кажанни. Продюсерка зазначила, що її контакт з підопічною обірвався, тож вона вимушено це виносить у публічну площину. У коментарі вона підкреслила, що лейбл завжди йшов артистці назустріч, авансував виплати та виконував великий обсяг роботи — від запуску YouTube до концертної діяльності.

«Ти знаєш, що бувають технічні затримки виплат і при цьому лейбл завжди авансував тебе, коли ти просила. Ти беззаперечно успіх запустила до лейблу, проте ти знаєш, що лейбл створив тобі Ютуб, налаштував і запустив, займався концертами, на шоу ти сама відмовилася ходити, від SMM-послуг ти сама відмовилася теж. Друзі, які це читають, такий обʼєм „тихої роботи“ виконується командою — це важко осягнути сторонній людині, навіть якщо це не розуміють часто артисти. Ти знаєш, що прибутки з пісень — це не ті цифри, які люди собі уявляють, і продовжуєш акцентувати на мінусі на карті. Хоча лейбл знову ж таки завжди авансував тебе. І головне: ти знаєш, що лейбл тобі віддає абсолютно все, бо це нестерпно, однак продовжуєш навіщось все це писати», — написала Jerry Heil.

Допис Кажанни — коментар Jerry Heil / © instagram.com/kazhanna_

Кажанна і Джері Хейл — що відомо про скандал з Nova Music

Публічне загострення конфлікту між Кажанною та Jerry Heil почалося після пародійного відео, яке співачка опублікувала в соцмережах. У ролику вона іронічно обіграла релігійну тематику конкурсної пісні Jerry Heil Catharticus (Prayer), використавши мотиви власного хіта boy. Відео викликало хвилю критики з боку фанатів Jerry Heil, після чого Кажанна опублікувала й згодом видалила низку дописів у Threads із заявами про лицемірство в музичній індустрії та моральний тиск з боку лейблу Nova Music.

Сториз Кажанни / © instagram.com/kazhanna_

На тлі як хейту, так і слів підтримки артистка зробила публічну заяву, в якій повідомила про намір припинити музичну діяльність, назвала контракт із лейблом «рабським» та заявила про фінансові труднощі, попри популярність. Вона наголосила, що її мета — не атака на Jerry Heil перед нацвідбором, а спроба змінити застарілі підходи в українському шоубізнесі.

У відповідь Jerry Heil відкинула звинувачення, заявивши, що лейбл не обмежував творчої свободи Кажанни, а всі авторські права належать самій артистці. Після обміну публічними заявами Nova Music оголосив про дострокове припинення співпраці, розкривши умови контракту та зазначивши, що проєкт не був прибутковим. Водночас лейбл повідомив про намір надалі врегульовувати конфлікт у юридичній площині.