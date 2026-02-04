Кажанна після скандального розриву співпраці з лейблом Jerry Heil скасувала половину своїх концертів

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Відома українська співачка Кажанна після скандального розриву співпраці з лейблом артистки Jerry Heil скасувала половину своїх концертів.

У виконавиці в лютому відбудеться тур. Артистка мала б виступити в семи містах України – Києві, Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Одесі, Дніпрі та Полтаві. За концертний тур відповідав лейбл Nova Music, підопічною якого раніше була Кажанна. Проте після розриву співпраці виступи лягли на плечі артистки.

Сама ж Кажанна оголосила в Instagram, що половину концертів довелося скасувати, а саме в Одесі, Полтаві та Дніпрі. Артистка зізналась, що таке рішення довелося ухвалити з технічних причин. Проте в сторіз виконавиця розкрила більше деталей. Концерти довелося скасувати, оскільки продажі квитків були не найкращими.

"З технічних причин нам довелося скасувати концерти в Одесі, Дніпрі та Полтаві. Було складно ухвалити це рішення, але воно необхідне", - пояснила артистка.

Розірвання співпраці Кажанни з лейблом Nova Music – що відомо

На початку лютого Кажанна та лейбл Nova Music, співвласницею якого є Jerry Heil, розірвали співпрацю. Сталося це на тлі скандалу. Так, Кажанна видала низку заяв, в яких заговорила про лицемірство в музичній індустрії та моральний тиск з боку лейблу.

Також артистка натякала на кабальні умови контракту. Кажанна жалілась, що, попри популярність та високі цифри прослуховувань на стримінгових платформах, вона страждає від фінансових труднощів.

Кажанна та Jerry Heil

Nova Music теж прокоментував скандал. Лейбл відкидав всі звинувачення. Команда запевнила, що не тиснула на Кажанну, дозволяла проявлятися творчо та йшла їй на зустріч. Також лейбл розкрив і фінансовий бік їхніх домовленостей, згідно з яких підопічна отримувала 30% від свого доходу. У Nova Music додали, що це при тому, що проєкт Кажанна ще не окупив себе.

Врешті, вони домовились припинити співпрацю. При цьому Кажанна отримала всі юридичні права на свій бренд та пісні.