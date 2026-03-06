ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Кажанна після скандального розриву з лейблом Jerry Heil знайшла нову команду та уклала контракт

Співачка уклала контракт з новою продюсерською компанією після гучних заяв про тиск у «Nova Music».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Кажанна

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Після гучного скандалу з попереднім лейблом українська співачка Кажанна, справжнє ім’я якої Ганна Макієнко, повідомила про новий етап у своїй кар’єрі. Виконавиця приєдналася до іншої української продюсерської компанії «Pomitni» та вже уклала з нею контракт.

Про поповнення в команді розповіли на сторінці лейблу в Instagram. За словами самої артистки, перед тим як прийняти рішення, вона розглядала пропозиції від різних компаній, однак зрештою зупинилася саме на цій.

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

«Відчула, що саме з командою „Pomitni“ ми на одному вайбі», — поділилася співачка.

Новина про підписання угоди з’явилася невдовзі після конфлікту, який супроводжував завершення співпраці з лейблом «Nova Music». Його співвласницею є українська артистка Jerry Heil, а саму компанію створили 2023 року.

На початку лютого сторони оголосили про припинення співпраці. Перед цим Кажанна публічно заявляла про проблеми, з якими, за її словами, зіштовхнулася під час роботи. Співачка говорила про моральний тиск, лицемірство в музичній індустрії та натякала, що умови контракту були надто жорсткими. Також вона зазначала, що попри популярність її пісень і високі показники прослуховувань на стримінгових сервісах, її фінансове становище залишалося складним.

Кажанна

Кажанна

У відповідь у «Nova Music» відкинули ці звинувачення. У компанії наголосили, що не обмежували артистку в творчості й підтримували її розвиток. Крім того, команда пояснила фінансові умови співпраці: за їхніми словами, виконавиця отримувала 30% доходу, тоді як сам проєкт, за твердженням лейблу, ще не вийшов на самоокупність.

Нагадаємо, зрештою сторони вирішили розірвати співпрацю. Кажанна розсекретила, чи вдалося зберегти всі юридичні права на власний сценічний бренд і раніше випущені композиції.

Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie