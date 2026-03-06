Кажанна після скандального розриву з лейблом Jerry Heil знайшла нову команду та уклала контракт

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Після гучного скандалу з попереднім лейблом українська співачка Кажанна, справжнє ім’я якої Ганна Макієнко, повідомила про новий етап у своїй кар’єрі. Виконавиця приєдналася до іншої української продюсерської компанії «Pomitni» та вже уклала з нею контракт.

Про поповнення в команді розповіли на сторінці лейблу в Instagram. За словами самої артистки, перед тим як прийняти рішення, вона розглядала пропозиції від різних компаній, однак зрештою зупинилася саме на цій.

«Відчула, що саме з командою „Pomitni“ ми на одному вайбі», — поділилася співачка.

Новина про підписання угоди з’явилася невдовзі після конфлікту, який супроводжував завершення співпраці з лейблом «Nova Music». Його співвласницею є українська артистка Jerry Heil, а саму компанію створили 2023 року.

На початку лютого сторони оголосили про припинення співпраці. Перед цим Кажанна публічно заявляла про проблеми, з якими, за її словами, зіштовхнулася під час роботи. Співачка говорила про моральний тиск, лицемірство в музичній індустрії та натякала, що умови контракту були надто жорсткими. Також вона зазначала, що попри популярність її пісень і високі показники прослуховувань на стримінгових сервісах, її фінансове становище залишалося складним.

У відповідь у «Nova Music» відкинули ці звинувачення. У компанії наголосили, що не обмежували артистку в творчості й підтримували її розвиток. Крім того, команда пояснила фінансові умови співпраці: за їхніми словами, виконавиця отримувала 30% доходу, тоді як сам проєкт, за твердженням лейблу, ще не вийшов на самоокупність.

Нагадаємо, зрештою сторони вирішили розірвати співпрацю. Кажанна розсекретила, чи вдалося зберегти всі юридичні права на власний сценічний бренд і раніше випущені композиції.