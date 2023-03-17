KAZKA виступила у Лондоні без музикантів, яких не випустили з України через скандал з Щегелем

Концерт гурту KAZKA у Лондоні ризикував не відбутися, адже через скандал з коміком Андрієм Щегелем учасників колективу, Дмитра Мазуряка та Микиту Будаша, не випустили за кордон.

Втім, колективу все ж вдалося вийти з ситуації та потішити шанувальників своїм виступом. На допомогу прийшли музиканти, які саме перебували у Лондоні. Як минув концерт розповіла в Instagram солістка гурту Олександра Заріцька.

"У нас був лише день, але ми встигли зустрітись з нашими дітками в Посольстві України, відвідати службу в греко-католицькому храмі та заспівати на неймовірному благодійному концерті Sound of Ukraine. Ці атмосфера, підтримка, емоції! Ця гордість — належати до нашої великої родини українців. В будь-якій точці світу. В такі моменти, ми — єдине ціле. Дякуємо кожному, хто розділив цей день з нами", - поділилася співачка.

KAZKA / Фото: instagram.com/kazka.band

Попереду на колектив чекають виступи в інших містах, але поки що невідомо, чи вдасться Мазуряку та Будашу приєднатися до дівчат. Як поділилася Заріцька, вони сподіваються, що найближчим часом питання вдасться вирішити.

KAZKA / Фото: instagram.com/kazka.band

"І хоч сьогодні ми подорожуємо неповним складом, і лише чекаємо дозволу на виїзд для моїх хлопців, та все ж продовжуємо працювати! Тим часом ми вже в наступній країні, де очікуємо на суперважливий виступ! Далі буде", - поділилася Олександра.

KAZKA / Фото: instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, що Мінкульт змінив правила виїзду артистів за кордон після скандалу з коміком Андрієм Щегелем, який скористався дозволом відомства для благодійного концерту та втік до Туреччини.

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