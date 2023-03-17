KAZKA виступила у Лондоні без музикантів, яких не випустили з України через скандал з Щегелем

В останню мить довелося шукати заміну артистам, які не виїхали.
Концерт гурту KAZKA у Лондоні ризикував не відбутися, адже через скандал з коміком Андрієм Щегелем учасників колективу, Дмитра Мазуряка та Микиту Будаша, не випустили за кордон.
Втім, колективу все ж вдалося вийти з ситуації та потішити шанувальників своїм виступом. На допомогу прийшли музиканти, які саме перебували у Лондоні. Як минув концерт розповіла в Instagram солістка гурту Олександра Заріцька.
"У нас був лише день, але ми встигли зустрітись з нашими дітками в Посольстві України, відвідати службу в греко-католицькому храмі та заспівати на неймовірному благодійному концерті Sound of Ukraine. Ці атмосфера, підтримка, емоції! Ця гордість — належати до нашої великої родини українців. В будь-якій точці світу. В такі моменти, ми — єдине ціле. Дякуємо кожному, хто розділив цей день з нами", - поділилася співачка.
Попереду на колектив чекають виступи в інших містах, але поки що невідомо, чи вдасться Мазуряку та Будашу приєднатися до дівчат. Як поділилася Заріцька, вони сподіваються, що найближчим часом питання вдасться вирішити.
"І хоч сьогодні ми подорожуємо неповним складом, і лише чекаємо дозволу на виїзд для моїх хлопців, та все ж продовжуємо працювати! Тим часом ми вже в наступній країні, де очікуємо на суперважливий виступ! Далі буде", - поділилася Олександра.
Нагадаємо, що Мінкульт змінив правила виїзду артистів за кордон після скандалу з коміком Андрієм Щегелем, який скористався дозволом відомства для благодійного концерту та втік до Туреччини.
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