KAZKA візьме участь у фестивалі, де виступить пропутінська діджейка: "Давайте не будемо бездумним стадом"

Захід відбудеться в Будапешті з 10 по 15 серпня і на ньому виступить російська діджейка Ніна Кравіц.

До слова, через пропутінську артистку, яка 2014 року яка грала на шоу з картонною фігурою Путіна, гурт Kalush Orchestra відмовився від участі в Sea Dance Festival.

Користувачі вже встигли дорікнути Заріцькій щодо виступу на одній сцені з росіянкою. Втім, Саша вирішила все ж взяти участь у фестивалі та пояснила свою позицію на сторінці в Instagram.

Так, вона наголосила, що, аби нагадати про війну в Україні, гурт KAZKA стане спікером на головній сцені фестивалю у спеціальному сегменті "We Stand with Ukraine".

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

"Ми з гордістю представимо Україну. Для нас важливо донести до європейців про те, що війна триває, що жодні компроміси з ворогом неможливі, і чому мир у світі можливий тільки якщо у цій війні переможе Україна. Разом із нами на головній сцені також з'являться українські біженці, люди, які змушені були тимчасово рятуватися від цієї кривавої війни за кордоном. Ми покажемо реальні кадри того, що відбувається в нашій з вами країні на головній сцені найбільшого європейського фестивалю", – написала зірка.

Заріцька додала, що Україна зараз тримає лінію розмежування між пеклом та демократичними цінностями, диктаторством і демократією.

Крім того, артистка закликала хейтерів не бути "бездумним стадом".

"Давайте вивчати інформацію та не бути бездумним стадом", – написала вона в сторіз.

Фото: instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, Alina Pash заявила, що також поїде виступати на фестиваль Sziget. Знаменитість пояснила, що спочатку думала відмовитися, але згодом зважила всі "за" та "проти".

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