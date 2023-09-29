KAZKA зачарувала прем'єрою нової пісні з володарем Emmy, у якій заспівала про любов до себе

Гурт KAZKA представив нову чаруючу композицію в співпраці з володарем престижної премії Emmy, скрипалем Демієном Ескобаром.

Фронтвумен колективу Олександра Заріцька розповіла, що в новому треку, який отримав назву "Солодкі", вона заспіваал про почуття до себе та коханих. У пісні співачка хотіла передати енергію та пояснити, як полюбити себе.

"Така особлива й така моя пісня "Солодкі"! Про любов до себе й почуття до коханих. Про кайф від власного відображення в дзеркалі й тепло, що дарують миті, коли "щока до щоки". Про вогник всередині, який розпалює кожен рух, кожен ритм й справжню насолоду, що дарує кохання Я впевнена, що цей пост просто зараз читають люди, які розчарувались — в собі, в стосунках, в мріях. Я знаю це відчуття, і розумію, як важко з ним боротись. Але обіцяю, що воно не назавжди! Шукайте власні стимули й опори, вивчайте себе, закохуйтесь у себе день у день та любіть так, як хочете, аби вас любив світ навколо", - звернулася до фанів Заріцька.

У коментарях під треком на YouTube шанувальники висловили своє захоплення прем'єрою від гурту. До речі, приємні слова підтримки KAZKA отримала не лише від українців, а й від закордонних слухачів.

У вас чарівний голос!

Я не розумію текст, але ваш спів мене зачаровує!

Дуже гарно! Вітаю з прем'єрою!

Чарівна пісня!

Зазначимо, що своєю музичною прем'єрою та палким кліпом також потішила шанувальників співачка Анна Трінчер - вона представила пісню "Очі".

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