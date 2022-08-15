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KAZKA заспівала з дітьми-біженцями на скандальному фестивалі Sziget та закликала звільнити "азовців"

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KAZKA заспівала з дітьми-біженцями на скандальному фестивалі Sziget та закликала звільнити "азовців"

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Вчора, 14 серпня, українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька виступила на скандальному фестивалі Sziget.

Захід відбувся у Будапешті, і там виступатиме пропутінська діджейка – Ніна Кравіц.

Українці просили відмовитися Заріцьку виступати на фестивалі через росіянку, та вона все ж погодилася. Виконавиця пообіцяла зробити все можливе, аби в черговий раз нагадати про війну в Україну.

Свого слова співачка дотрималася. Під час виступу KAZKA висловила потужне антивоєнне гасло та закликала звільнити "азовців".

"Війна в Україні не закінчена! Росія – країна-терористка! Свободу "Азову"!" – просто зі сцени вигукнула Олександра.

Під час виступу виконавиці на проєкторі транслювалися кадри війни в Україні, окрім цього також весь виступ виконавиці позаду неї був напис – "Росія – країна-терористка!".

Олександра Заріцька на скандальному фестивалі Sziget / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька на скандальному фестивалі Sziget / Фото: instagram.com/kazka.band

Також Олександра заспівала й з дітьми, які тікали від війни до Угорщини. Біженці тримали у руках синьо-жовті повітряні кульки, а співачка виконала пісню – "Плакала".

Олександра Заріцька на скандальному фестивалі Sziget / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька на скандальному фестивалі Sziget / Фото: instagram.com/kazka.band

Та після свого виступу знаменитість разом з іншою українською артисткою Аліною Паш, яка теж бере участь у Sziget, залишилися на фестивалі. Вони разом ходили з плакатами, на яких було написане антивоєнне гасло - "Росія – країна-терористка!" та "Росіяни – вбивці та воєнні злочинці!".

Олександра Заріцька на скандальному фестивалі Sziget / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька на скандальному фестивалі Sziget / Фото: instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, тим часом Kalush Orchestra відмовився виступати на іншому фестивалі - Sea Dance Festival. А все тому що там бере участь пропутінська діджейка – Ніна Кравіц.

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