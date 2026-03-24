ТСН у соціальних мережах

Кекелія вперше прокоментувала відхід з "Кварталу" Сопонару та "Тріо Різні": "Це сміливий крок"

Також артистка висловилась про свою участь у гумористичному проєкті.

Віра Кекелія

Віра Кекелія / © instagram.com/kekeliavera

Українська співачка та телеведуча Віра Кекелія прокоментувала відхід з гумористичного проєкту "Жіночий Квартал" Ірини Сопонару та "Тріо Різні", до якого входять Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич та Олександра Машлятіна.

Артистка на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що дівчата обрали вкладати свої сили та розвивати власний продукт. За словами Віри Кекелії, це сміливий крок, адже у "Кварталі" є значно більше відчуття безпеки. А коли розвиваєш власний продукт, то й відповідальність береш на себе. Проте співачка бажає Ірині Сопонару та "Тріо Різні" лише успіхів.

"Я дуже тішуся за дівчат, бо вони вбачають в цьому новий для себе етап, розвиток. Я завжди за розвиток, щоб ми обирали серцем і душею те, що нам потрібно. Це сміливий з їхнього боку крок, я вважаю. Все ж таки "Квартал" — це велика структура, де ти почуваєшся безпечно. Вони обрали свій сольний, індивідуальний шлях, і це круто. Відповідальність за цей крок вони беруть на себе. Вони дійсно почали дуже сильно розвивати свій проєкт, я за них можу тільки порадіти", — поділилась артистка з Анною Севастьяновою.

Віра Кекелія, "Тріо Різні" та Ірина Сопонару

Віра Кекелія, "Тріо Різні" та Ірина Сопонару

Сама ж Віра Кекелія й надалі продовжує свою участь у "Кварталі". Артистка зазначила, що робота в гумористичному проєкті не заважає їй розвивати співочу кар'єру. Тож вона не бачить підстав покидати шоу.

"У нас у вокалістів трішки інша історія. Це одне одному не заважає. Ми можемо це робити паралельно. Тому я не бачу для себе підстав піти з "Кварталу". Наше співіснування дружнє, не заважає одне одному, тому я лишаюся у "Кварталі", — поділилась артистка.

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: ГОРОВА злила правду про ПОТАПА, Філонова видала зв’язок з ФАГОТОМ, а EL Кравчук розповів про погрози

Нагадаємо, від 14 березня на каналі "1+1 Україна" щосуботи виходять нові випуски "Вечірнього Кварталу". Глядачі зможуть побачити оновлений склад акторів та освідчення просто на сцені.

