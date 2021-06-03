Келлі Осборн вперше поділилася, як почала вживати наркотики у 13 років

Артистка пристрастилася до заборонених речовин у юному віці.

Британська співачка та акторка Келлі Осборн, яка схудла на 39 кілограмів, відверто розповіла, як почала вживати наркотики.

Так, донька знаменитого рокера Оззі Осборна не приховувала, що мала залежність. У шоу Red Table Talk зірка вперше поділилася, з чого все почалося.

Артистка пристрастилася до заборонених речовин, коли їй було всього 13 років. Тоді через ускладнену форму тонзиліту дівчину прооперували та дали сильні знеболювальні – вікодин.

"Це було все, що мені потрібно. Раніше голос в моїй голові твердив: "Ти товста, потворна, ти недостатньо хороша, ти нікому не подобаєшся, ти цього не заслуговуєш, люди спілкуються з тобою лише через твоїх батьків". А потім раптово голос замовк, і мені здалося, що життя прийняло мене... Потім я перейшла до перкоцет, від перкоцету до героїну, просто тому, що він був дешевший", - зізналася Келлі.

1998 рік / Getty Images

Втім, Келлі спіймали, коли вона купувала героїн і після цього батьки відвезли горе-доньку до реабілітаційного центру. До слова, туди вона потрапляла потім ще двічі – 2005-го та 2009-го року.

Згодом Осборн ще більше набрала зайвих кіло. Аби впоратися з комплексами, вона почала зловживати спиртним.

"Люди фотографували мене, і я бачила в їхніх очах: "Подивіться, яка зараз товста Келлі Осборн!". І я не могла це виносити, я намагалася цього не помічати. Я з сім'ї алкоголіків! І в той час ніколи не ходила на роботу тверезою. До обіду вже була п'яна. Я взагалі нічого, зовсім нічого не робила тверезою", - поділилася співачка.

2004 рік / Getty Images

4 роки тому Келлі зав’язала зі спиртним, втім, у квітні цього року у неї знову стався рецидив.

"Я не пишаюся цим. Я залежна, але думала, що можу пити, як нормальна людина. Виявилося, що я не можу і ніколи не буду нормальною. Я випила дві склянки, а ще за день - дві пляшки. Не могла зупинитися. Навіть не знаю, навіщо я це пробувала. Це не для мене і я подумала: "Досить, більше я цим не займаюся", - заявила Келлі.

2021 рік / instagram.com/kellyosbourne

Нагадаємо, раніше схудла на 39 кілограмів Келлі Осборн зізналась, як їй це вдалося. Зірка повідомила, що зверталася за допомогою до пластичних хірургів.

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