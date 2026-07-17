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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Кендалл Дженнер заскочили в обіймах відомого голлівудського актора у приватному маєтку в Малібу

Закохані більше не приховують своїх почуттів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Американська модель Кендалл Дженнер та голлівудський актор Джейкоб Елорді знову опинилися в центрі уваги — нові фото папараці лише підігріли розмови про їхній роман.

Схоже, зіркова пара більше не намагається уникати зайвої уваги. Кендалл і Джейкоба помітили на території приватного маєтку в Малібу. Вони проводили час на просторій терасі, гралися із собакою моделі та не приховували ніжності одне до одного. Актор навіть узяв до рук камеру й влаштував для коханої невелику імпровізовану фотосесію. При цьому присутність фотографів його зовсім не збентежила, повідомляють Deuxmoi.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Для прогулянки знаменитості обрали однаковий стиль — обидва з’явилися у світлих образах у стилі total white. Тим часом джерела, наближені до пари, стверджують, що їхні стосунки стрімко набирають обертів. За словами інсайдерів, Дженнер уже серйозно налаштована щодо майбутнього з Елорді. Останнім часом вони практично не розлучаються, подорожують разом і дедалі частіше проводять час удвох.

Джейкоб Елорді / © Associated Press

Джейкоб Елорді / © Associated Press

Перші припущення про роман між моделлю та актором з’явилися після фестивалю Coachella. Відтоді пару неодноразово бачили разом під час подорожей і приватних зустрічей, однак самі знаменитості свої стосунки публічно не коментували.

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардашян приголомшила дорослим виглядом 13-річної блакитноволосої доньки від Каньє Веста.

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Дата публікації
Кількість переглядів
55
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