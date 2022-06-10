Керівник "Дизель Студіо" Крутоголов розповів, чи залишаться росіяни Писаренко та Нікішин у складі команди

Актор та художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів про долю російських акторів Сергія Писаренка та Євгена Нікішина у команді.

Єгор Крутоголов поділився, що складно щось точно говорити про те, чи залишаться Сергій Писаренко та Євген Нікішин у складі "Дизель Студіо".

У програмі "Зірковий шлях" Крутоголов зазначив, що ані Писаренко, ані Нікішин ніколи не розділяли путінського режиму:

"Те, що вони ніколи не розділяли путінської пропаганди, у них не було ані риторики цієї, вони не вважали українців нацистами. Тобто, вони нормальні наші пацани, з якими ми товаришуємо років 15-20 і ніколи у них не було якихось імперських поглядів на Україну і на українців. Вони наші", - сказав Крутоголов.

Євген Нікішин та Сергій Писаренко

Він додав, що Писаренко з родиною залишився в Україні і продовжує виступати у складі "Дизель Студіо". Євген Нікішин поїхав до Росії, бо у нього там родина:

"Те, що Сергій сказав – він залишиться в Україні. Як був актором "Дизель", так ним і залишається. Мені дуже приємно. Женя зараз все ж таки в Росії. В нього там родина, батьки, діти. Тому він там. Я думаю, що йому теж по-своєму складно. Але не можу зараз вам сказати як буде далі. Війна ще триває", - прокоментував Єгор.

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Окрім того Крутоголов зазначив, що в складі "Дизель Студіо" є й троє білорусів – це Дмитро Танкович, Євген Сморигін і Маруся Грицук. Він також поділився, яке майбутнє в цих акторів у "Дизель Студіо".

Дмитро Танкович

Вікторія Булітко та Євген Сморигін

"Стосовно Марусі. Вона в Білорусі і там залишається. І, наразі не бачу можливості співпрацювати. А що стосується Сморигіна і Танковича – то це українці. Вони вже 15 років в Україні, це вже не білоруси, це українці", - сказав актор.

Маруся Грицук

Він також висловив думку про ставлення білоруського народу до війни в Україні:

"Стосовно білоруського народу, я думаю, завдяки тому, що у них немає такої ретрансляції російської пропаганди, що їм не так мозок зашторили. По-друге, невтручання наразі білоруської армії, я сподіваюсь, що це так і залишиться. Так, в нас був напад, через їхні кордони пішли російські війська. Але, мабуть, все ж таки білоруський народ тут навряд має до цього якесь відношення. Це відношення саме правителів. Складна ситуація для нашого інтернаціонального колективу. Як він збереться, у якому складі і коли. Це серозні запитання на які у мене поки що немає відповіді", - зазначив Крутоголов.

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