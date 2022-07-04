Керівник "Дизель Студіо" після скандалу з невиплатою зарплатні публічно обізвав Мішину "бл*дункою"

Керівник гумористичного проєкту "Дизель Судіо" Олексій Бланар публічно обізвав акторку Ксенію Мішину.

До слова, Олексію не сподобалося те, що артистка заступилася за співробітників, які поскаржилися на те, що керівники проєкту не виплатили їм заробітну платню

Зокрема, Мішина підтримала Миколу Федосенкова, який розповів, що компанія відмовилася виплачувати йому майже 45 тис. гривень.

Ксенія назвала такі вчинки "Дизель Студіо" ганебними.

"Такі вчинки "Дизель Студіо" через букву Z у логотипі?" - написала акторка в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Такі висловлювання Мішиної не сподобалися керівнику "Дизель Студіо". Олексій Бланар публічно назвав акторку "бл*дункою".

Фото: Олексій Бланар/Facebook

"Наїзди на "Дизель Студію" були, є і будуть. У тих, хто щось робить і робить це гарно, завжди були люди, що заздрять і заважають. Але пішли вони усі услід за рашистським воєнним кораблем! Завжди знав, що Мішина – бл*дунка, але у якості політичної хвойди бачу її вперше. Росте", - написав у своєму Facebook Бланар.

Фото: Олексій Бланар/Facebook

Нагадаємо, скандал довкола "Дизель Студіо" розпочався після того, як контентмейкер Микола Федосенков розповів, як йому не виплатили зароблені гроші. Згодом, і сестра покійної Марини Поплавської розповіла, як керівники шоу не виплатили сім'ї зароблені акторкою гонорари після її загибелі.

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