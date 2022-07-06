Керівник "Дизель Студіо" пояснив, чому назвав Мішину "бл*дункою" та "політичною хвойдою"

Керівник гумористичного проєкту "Дизель Судіо" Олексій Бланар пояснив, чому публічно образив акторку Ксенію Мішину, назвавши її "бл*дункою" та "політичною хвойдою".

До слова, Олексій говорить, що коли він писав допис у Facebook, то був на емоціях. Його сильно обурило те, що Мішина порівняла "Дизель Студіо" з "рашистами", тому він дозволи собі висловитися так про Ксенію.

Як зазначив Бланар, він більше нікого з учасників конфлікту не ображав, окрім акторки, адже лише вона назвала їх "рашистами".

"Після 17 днів в оточенні з трьома дітьми, дружиною та однією з актрис "Дизель Шоу" у мене чітка асоціація зі словом "рашисти" - це нелюди, які під'їхали до мого двору на танку, а потім наставили "калашніков" на мене і мою 9-ти річну доньку. Я нікого не звинуватив особисто і не облаяв з учасників та коментаторів конфлікту. Бо слово "рашисти" прозвучало з вуст однією особи. Так, я мав підібрати інше слово на її адресу, але у той час вирували емоції", - написав у своєму Facebook Олексій.

Фото: Олексій Бланар/Facebook

Бланар визнає, що не мав так говорити стосовно Мішиної. За свої слова Олексій перепросив. Утім, він зазначив, що тепер "Дизель Студіо" чекає на вибачення від Ксенії за те, що вона порівняла їх з "рашистами".

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Я висловився образливо по відношенню до жінки. Так, визнаю, що чоловік не має так діяти, за це перепрошую. Отже, я перепросив за свої слова. Тепер очікую вибачень від пані Мішиної. Уся наша "Студія" очікує", - зазначив Бланар.

Нагадаємо, скандал довкола "Дизель Студіо" розпочався після того, як контентмейкер Микола Федосенков розповів, як йому не виплатили зароблені гроші. Ксенія Мішина своєю чергою вступилася за Миколу.

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