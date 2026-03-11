- Дата публікації
Гламур
32
1 хв
"Євробачення-2026": керівника мовника-організатора конкурсу звинуватили в сексуальних домаганнях
Очільник телекомпанії, що проводить «Євробачення-2026», пішов із посади після звинувачень у сексуальному домаганні.
Генеральний директор австрійського суспільного мовника ORF Роланд Вайсманн залишив посаду після того, як один із працівників компанії висунув проти нього звинувачення у сексуальних домаганнях. Саме цей мовник відповідає за проведення «Євробачення-2026».
У заяві компанії зазначили, що керівник не визнає звинувачень, однак ситуація потребує швидкого та прозорого розгляду. Тому його відставка набула чинності одразу. У мовнику також подякували Вайсманну за майже 30 років роботи.
Адвокат колишнього гендиректора повідомив, що його підзахисному не надали повної інформації щодо суті висунутих претензій. За його словами, рішення піти з посади було ухвалене, щоб не завдавати репутаційної шкоди компанії.
Тимчасово обов’язки керівника ORF виконуватиме директорка радіопідрозділу компанії Інгрід Турнер.
Скандал стався за кілька місяців до проведення «Євробачення-2026», який цього року прийматиме Відень. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а фінал має відбутися 16 травня. Очікується участь 35 країн.
До того ж президент іспанського суспільного мовника RTVE Хосе Пабло Лопес закликав переглянути правила Європейської мовної спілки. Він запропонував розглянути можливість недопуску до пісенного конкурсу країн, які перебувають у стані збройного конфлікту — ініціатива, що потенційно може стосуватися як України, так і Ізраїлю.
Нагадаємо, нещодавно Іспанія відмовилася від участі в «Євробаченні». Суспільний мовник країни також вимагає усунення з конкурсу України та Ізраїля.