- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 586
- Час на прочитання
- 2 хв
Керівник нашумілого хору "Гомін" висловився про своє бронювання та за якої умови піде воювати
Вадим Яценко вперше висловився, за яких обставин готовий стати на захист Батьківщини.
Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко відповів на запитання щодо свого бронювання і майбутніх планів колективу, який збирається за кордон на гастролі.
Так, музикант в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" розповів, чи відчуває зніяковілість від того, що має бронювання від мобілізації. Нагадаємо, цю можливість музиканту надали завдяки роботі в Оперному театрі у Львові. За словами Яценка, це пов'язано з визнанням його закладу частиною критичної інфраструктури.
"Я стараюсь максимально робити так, щоб ця моя бронь була виправданою. Але, послухайте, ніхто від того не застрахований. Насправді, і хлопці, дівчата, які там зараз є, це дійсно перші люди в країні. Це вони мають сидіти під камерами і розказувати свої історії. Зараз я відчуваю місію в тому, що людям потрібно те, що ми робимо. Але якщо раптом станеться так, що дійде до того, то звичайно, це треба буде робити (стати на захист Батьківщини. - прим.ред). Якщо, умовно, ворог буде вже під Києвом, то треба буде це робити", — поділився музикант в інтерв’ю Анні Севастьяновій в проєкті "Наодинці".
За словами Яценка, після всеукраїнського туру хор "Гомін" розпочинає гастролі Європою. Вже заплановано більше 20 міст. На запитання, чи не боїться він нести відповідальність за такий великий колектив, в якому в тому числі є чоловіки призовного віку, керівник відповів:
"Я не боюсь, тому що ми вже виїжджали. І нас не було ні одного такого прецедента. Я впевнений, що навіть якби в когось такі думки і виникли, я би знав про це раніше. Але ні в кого таких думок немає. Вони знають, що вони тут роблять, чим вони займаються. Тому ні, я не боюсь. Тобто ми вже виїжджали і повертались", - каже Вадим Яценко.
Нагадаємо, раніше соліст зізнався, як його батько отримав повістку і вступив до лав ЗСУ.