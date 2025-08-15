Керівник нашумілого хору "Гомін" висловився про своє бронювання та за якої умови піде воювати

Вадим Яценко / © Melody

Реклама

Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко відповів на запитання щодо свого бронювання і майбутніх планів колективу, який збирається за кордон на гастролі.



Так, музикант в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" розповів, чи відчуває зніяковілість від того, що має бронювання від мобілізації. Нагадаємо, цю можливість музиканту надали завдяки роботі в Оперному театрі у Львові. За словами Яценка, це пов'язано з визнанням його закладу частиною критичної інфраструктури.



"Я стараюсь максимально робити так, щоб ця моя бронь була виправданою. Але, послухайте, ніхто від того не застрахований. Насправді, і хлопці, дівчата, які там зараз є, це дійсно перші люди в країні. Це вони мають сидіти під камерами і розказувати свої історії. Зараз я відчуваю місію в тому, що людям потрібно те, що ми робимо. Але якщо раптом станеться так, що дійде до того, то звичайно, це треба буде робити (стати на захист Батьківщини. - прим.ред). Якщо, умовно, ворог буде вже під Києвом, то треба буде це робити", — поділився музикант в інтерв’ю Анні Севастьяновій в проєкті "Наодинці".

Вадим Яценко разом з учасниками хору "Гомін" / © Melody

За словами Яценка, після всеукраїнського туру хор "Гомін" розпочинає гастролі Європою. Вже заплановано більше 20 міст. На запитання, чи не боїться він нести відповідальність за такий великий колектив, в якому в тому числі є чоловіки призовного віку, керівник відповів:



"Я не боюсь, тому що ми вже виїжджали. І нас не було ні одного такого прецедента. Я впевнений, що навіть якби в когось такі думки і виникли, я би знав про це раніше. Але ні в кого таких думок немає. Вони знають, що вони тут роблять, чим вони займаються. Тому ні, я не боюсь. Тобто ми вже виїжджали і повертались", - каже Вадим Яценко.



Нагадаємо, раніше соліст зізнався, як його батько отримав повістку і вступив до лав ЗСУ.