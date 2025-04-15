Кеті Перрі довела до мурах відео з космосу, де політала у невагомості з символічною рослиною

Кеті Перрі у космосі / © instagram.com/blueorigin

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Американська співачка Кеті Перрі поділилася кадрами свого польоту в космос.

Так, поп-зірка у фотоблогу поділилася унікальними кадрами з моменту, коли вилетіла за межі поверхні Землі на 100 км. У спеціально оснащеній герметичній капсулі Кеті була не сама. Компанію їй склали інші п'ять жінок. Після усвідомлення втрати сили гравітації знаменитості почали дивитися одна на одну та емоційно радіти здійсненій дитячій мрії.

До того ж для Перрі у короткотривалий політ взяла з собою незвичну річ і попозувала у кадрі з ромашкою у руках. Вона пояснила, що це дуже символічна для неї рослина. Все тому, що її доньку звати Дейзі, що в перекладі з англійської — ромашка. Тим самим співачка довела своїй 4-річній дитині, що її мріям не має бути меж.

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Дата публікації 16:44, 15.04.25 Кількість переглядів 3 Кеті Перрі показала рідкісні кадри з космосу та як там розважалася

До слова, ця місія стала першою за 60 років, де на борту були присутні виключно жінки. Вони мали змогу насолодитися космічним простором, політати догори дриґом та навіть розгледіти Місяць вдалині. За їхніми словами, Земля насправді має вигляд "дуже тихої, але жвавої". Після успішного приземлення капсули Кеті Перрі спустилася додолу та поцілувала землю.

Кеті Перрі