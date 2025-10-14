ТСН у соціальних мережах

Гламур
625
2 хв

Кеті Перрі на тлі стосунків з Джастіном Трюдо освідчилися просто на сцені: реакція зірки

Відданий прихильник шокував Кеті Перрі, проте артистка не розгубилася.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Кеті Перрі

Кеті Перрі / © instagram.com/katyperry

Американська співачка Кеті Перрі була шокована несподіваною витівкою фаната під час свого концерту.

Річ у тім, що чоловік з натовпу запропонував виконавиці руку й серце просто на сцені. Реакція зірки, втім, викликала ще більший ажіотаж — вона натякнула на свій можливий роман з колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, як повідомляє People.

Курйоз стався 13 жовтня під час першого лондонського шоу її туру. Один із фанів на ім’я Даррен піднявся на сцену з плакатом: “Кеті Перрі, ти вийдеш за мене заміж?” і став на коліно. Зірка з усмішкою відреагувала на зізнання, проте її відповідь виявилася доволі загадковою.

“Можливо, тобі варто було запитати мене приблизно 48 годин тому”, — пожартувала співачка.

Концерт Кеті Перрі / © Getty Images

Публіка сприйняла цю фразу як натяк на чутки про її нові стосунки з канадським політиком Джастіном Трюдо. За кілька днів до концерту в Мережі з’явилися світлини, на яких Кеті та колишній прем’єр Канади відпочивають на яхті біля узбережжя Санта-Барбари — парочку заскочили під час пристрасних поцілунків.

Що відомо про стосунки Кетті Перрі та Джастіна Трюдо

Після розриву з актором Орландо Блумом Кеті Перрі не залишилася самотньою. Виконавицю неодноразово бачили в компанії колишнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, і останні фото фактично підтвердили їхній роман.

Наприкінці вересня 2025 року турист, який прогулювався на човні біля Санта-Барбари, випадково зафільмував співачку та політика разом на яхті. На кадрах — Кеті в чорному купальнику і Трюдо без сорочки, які обіймаються, цілуються та не приховують близькості.

Чутки про можливі стосунки між ними з’явилися ще влітку — тоді їх бачили разом на прогулянці парком і за вечерею в ресторані. Спочатку інсайдери запевняли, що їх пов’язує лише дружба, але після пікантних кадрів на яхті сумнівів майже не залишилося.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Associated Press

Наразі ані співачка, ані політик ситуацію не коментують. Відомо, що Кеті Перрі в червні офіційно розлучилася з Орландо Блумом, від якого виховує доньку Дейзі. Джастін Трюдо своєю чергою від 2023 року живе сам після розриву з дружиною Софі, з якою має трьох дітей.

Нагадаємо, нещодавно Орландо Блум на рідкісних світлинах показав дітей і розповів, як проводить з ними час. Актор поділився зворушливими моментами дозвілля з дітьми від попередніх стосунків.

625
