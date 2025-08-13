Кеті Перрі оштрафували на приголомшливу суму: як артистка порушила закон

Кеті Перрі / © Associated Press

Реклама

Американську співачку Кеті Перрі оштрафували на чималу суму коштів через знімання кліпу на пісню «Lifetime».

Розслідування почалося на тлі кадрів з відео, на яких співачка та її команда перебувають всередині дюни Еспальмадор, в забороненій охоронній зоні природного парку Сес-Салінес. Відзнятий матеріал, на якому також можна побачити місця з Ібіці та Форментері, викликав у влади питання щодо ймовірного порушення екологічних норм і там, пише Majorka Daily Bulletin.

Знімання в суворо забороненій для цього зоні минали там ще влітку 2024. Міністерство сільського господарства не надавало команді потрібних дозволів.

Реклама

Місцеві органи охорони наголошують на важливості збереження недоторканності цих природних об’єктів через їхню унікальність і, хоч команда співачки ніяк не зашкодила їм, вони мали понести покарання за порушення місцевих законів, тож Кеті Перрі оштрафували на 6 тисяч євро, що майже 290 тисяч гривень.

У команді артистки вже відреагували на звинувачення. Провину вони свою визнали, хоч і були переконані, що закон не порушували. Команда артистки запевняє, що подавала всі необхідні документи, аби отримати дозвіл на знімання кліпу, однак на момент виробництва відео один із них перебував на процесі оформлення.

Команда зірки одразу сплатили всю суму покарання, тільки-но регіональна влада висунула свої звинувачення і перепросила не інцидент.

Нагадаємо, в особистому житті Кеті Перрі сталися кардинальні зміни. Артистка розійшлася зі своїм чоловіком Орландо Блумом. А нещодавно її заскочили в компанії відомого політика.