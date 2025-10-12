ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
2 хв

Кеті Перрі після розлучення з Блумом пристрасним поцілунком розсекретила роман з відомим політиком

Схоже, артистка довго не сумувала на самоті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Кеті Перрі

Кеті Перрі / © Associated Press

Американська співачка Кеті Перрі, яка в червні розлучилася з голлівудським актором Орландо Блумом, схоже, закрутила новий роман.

Принаймні, про це свідчить низка доказів, в тому числі й зафільмованих на камеру. Річ у тім, що артистку заскочили з відомим політиком, з яким вона доволі пікантно проводила час. Ще наприкінці вересня турист, який на човні спостерігав за китами, запримітив виконавицю на яхті з колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Кеті Перрі була в чорному суцільному купальнику, а політик засвітився топлес у самих лише джинсах. Парочка доволі пікантно обіймалася, пристрасно цілувалася, а Трюдо без сорому тримав співачку за сідниці. Свідок встиг зробили декілька знімків, які опублікувало видання Daily Mail.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Associated Press

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Associated Press

До речі, вперше про ймовірні стосунки Кеті Перрі з Джастіном Трюдо заговорили ще наприкінці липня. Парочку заскочили за прогулянкою в парку, а згодом за вечерею в ресторані. Щоправда, тоді деякі джерела запевняли, що стосунків між ними немає. Проте тепер такими пікантними фото з яхти тяжко заперечувати роман. Ані політик, ані співачка не коментують подробиці особистого життя.

Зазначимо, у червні Кеті Перрі розлучилася з актором Орландо Блумом, від якого народила доньку Дейзі. Тим часом Джастін Трюдо холостякує ще від 2023 року. Саме тоді політик розлучився з дружиною, яка народила йому трьох дітей – синів Ксав'є та Адріана і доньку Еллу-Грейс.

Дата публікації
Кількість переглядів
314
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie