Кеті Перрі після розриву з Орландо Блумом заскочили з відомим політиком

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Associated Press

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Американську співачку Кеті Перрі після розриву з чоловіком, голлівудським актором Орландо Блумом, заскочили в компанії відомо політика.

Йдеться про колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Папараці видання TMZ неочікувано заскочили парочку в одному з парків Монреаля. Вони вигулювали собаку Кеті Перрі, мило спілкувалися та мали невимушений вигляд. Очевидці говорять, що якби не знали, хто це, то подумали б, що це закохана парочка.

Після прогулянки Джастін Трюдо відвіз Кеті Перрі до готелю. Та на цьому їхній вечір не закінчився. Пізніше парочка зустрілася знову, але вже за вечерею в ресторані. Щоправда, шеф-кухар закладу в розмові з журналістами запевнив, що політика та співачку радше можна назвати приятелями, аніж коханцями.

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Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Associated Press

Зазначимо, на початку липня Кеті Перрі підтвердила розрив з Орландо Блумом, з яким понад шість років перебувала в стосунках. Разом вони виховують спільну доньку Дейзі.

Що ж стосується Джастіна Трюдо, то нині він теж холостякує. У серпні 2023 року політик розлучився з дружиною, з якою прожив 18 років у шлюбі. У колишнього подружжя є троє спільних дітей – сини Ксав'є та Адріан і донька Елла-Грейс.