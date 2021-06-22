Кеті Перрі показала Орландо Блума в ніч народження їхньої доньки: "Партнер мрії"

Зірка опублікувала відео із пологового.
Відома американська співачка Кеті Перрі, яка майже рік тому народила донечку Дейзі, наразі потішила шанувальників відео із пологового.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала зворушливий ролик, знятий під час народження їхньої з Орландо Блумом дочки, який приурочила до Дня батька.
У ролику вона показала, як Орландо у лікарняному халаті, медичній шапочці і масці сидить на кріслі, тримаючи у руках колонку і явно насолоджується мелодією.
За кадром чути сміх Кеті, яка в кінці розгорнула камеру на себе і показала, що лежить на лікарняному ліжку.
"Щасливого першого Дня батька. Цілителя мого серця і дарувальника мого найбільшого дару", - зазначила під фото артистка.
У коментарях до ролику своє захоплення виказали як шанувальники пари так і колеги зірки за шоу-бізом.
Так, Демі Ловато зазначила, що вважвє такого партнера на пологах найкращим.
"Це просто партнер мрії!", - написала співачка.
- Це так мило!
- Це ваша найкраща публікація!
- Він найкращий!
Нагадаємо, не так давно Кеті Перрі та Орландо Блум зі зморшками та сивиною налкали фанів. Пара знялася у короткометражці-антиутопії.