Кеті Перрі показала Орландо Блума в ніч народження їхньої доньки: "Партнер мрії"

Зірка опублікувала відео із пологового.

Відома американська співачка Кеті Перрі, яка майже рік тому народила донечку Дейзі, наразі потішила шанувальників відео із пологового.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала зворушливий ролик, знятий під час народження їхньої з Орландо Блумом дочки, який приурочила до Дня батька.

У ролику вона показала, як Орландо у лікарняному халаті, медичній шапочці і масці сидить на кріслі, тримаючи у руках колонку і явно насолоджується мелодією.

За кадром чути сміх Кеті, яка в кінці розгорнула камеру на себе і показала, що лежить на лікарняному ліжку.

"Щасливого першого Дня батька. Цілителя мого серця і дарувальника мого найбільшого дару", - зазначила під фото артистка.

У коментарях до ролику своє захоплення виказали як шанувальники пари так і колеги зірки за шоу-бізом.

Так, Демі Ловато зазначила, що вважвє такого партнера на пологах найкращим.

"Це просто партнер мрії!", - написала співачка.

Це так мило!

Це ваша найкраща публікація!

Він найкращий!

Нагадаємо, не так давно Кеті Перрі та Орландо Блум зі зморшками та сивиною налкали фанів. Пара знялася у короткометражці-антиутопії.

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