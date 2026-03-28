Кеті Перрі показала відпустку із донькою та коханим Трюдо й замилувала новими світлинами

Кеті Перрі / © Associated Press

Співачка Кеті Перрі вкотре підігріла інтерес до свого особистого життя — цього разу серією теплих і доволі домашніх кадрів, зробивши акцент не стільки на романтиці, скільки на простих радощах часу разом із коханим, колишнім прем’єр-міністром Канади, Джастіном Трюдо та маленькою донькою.

У добірці артистка поєднала знімки з побачення та сімейного відпочинку. Один із кадрів зафіксував теплий момент вечірньої зустрічі Кеті з Джастіном, де пара з гумором порівняла свій «психологічний вік». Втім, основний настрій публікації задають зовсім інші фото — більш затишні й життєві.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

Зокрема, співачка показала зимову відпустку на гірськолижному курорті: її п’ятирічна донька Дейзі впевнено стоїть на лижах, тоді як сама Кеті обрала сноуборд. Атмосфера максимально невимушена — активний відпочинок, свіже повітря і щирі емоції без глянцю.

Окремо Перрі додала коротке відео з імовірної підготовки до поїздки, на ньому для Дейзі персоналізують чобітки, акуратно вибиваючи її ім’я. Такий побутовий, але дуже теплий момент лише підкреслює увагу до деталей і турботу про доньку.

Кеті перші з донькою Дейзі / © instagram.com/katyperry

Зазначимо, Дейзі співачка виховує разом із Орландо Блумом. І, схоже, попри щільні графіки та різні країни, їй вдається знаходити баланс між особистим, материнством і новими стосунками — просто проводячи час із тими, хто поруч.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик розсекретила своє місце сили в Україні та куди хоче звозити молодшого сина Табріза.