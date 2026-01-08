ТСН у соціальних мережах

Гламур
188
1 хв

Кеті Перрі познайомила коханого Трюдо зі своєю 5-річною донькою й замилувала їхніми розвагами

Зимові свята родина провела у новому складі.

Валерія Гажала
Кеті Перрі та Джастін Трюдо

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

Американська співачка Кеті Перрі після розлучення з голлівудським актором Орландо Блумом показала романтичну відпустку з колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Цього разу артистка поділилася, як провела зимові свята разом із новим бойфрендом — уже в новому сімейному колі. Зокрема, Кеті вже познайомила нового коханого з донькою від Блума. У фотоблогу співачка оприлюднила низку фото з їхніми спільними розвагами — катанням на ковзанах і щасливими прогулянками просто неба. Тож, вочевидь, політик і донька його обраниці Дейзі вже знайшли спільну мову.

Кеті Перрі з донькою та Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

Кеті Перрі з донькою та Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

Донька Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

Донька Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

Допис Кеті Перрі / © instagram.com/katyperry

Допис Кеті Перрі / © instagram.com/katyperry

Окрім зимових активностей, пара встигла вирушити й до теплої країни. Кеті показала романтичні світлини з відпустки — ніжний поцілунок на тлі мальовничих пейзажів та кадри з морських прогулянок.

«Канікули», — замилувала підписом фотоспогадів Перрі.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

Джастін Трюдо / © instagram.com/katyperry

Зазначимо, лишень минулого року Кеті Перрі розлучилася з Орландо Блумом після 10 років стосунків. А вже незадовго після болісного періоду співачка закрутила роман з колишнім прем’єр-міністром Канади. Спершу пара тримала почуття в таємниці, однак згодом дедалі частіше почала ділитися спільними моментами з публікою.

