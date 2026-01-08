- Дата публікації
Кеті Перрі познайомила коханого Трюдо зі своєю 5-річною донькою й замилувала їхніми розвагами
Зимові свята родина провела у новому складі.
Американська співачка Кеті Перрі після розлучення з голлівудським актором Орландо Блумом показала романтичну відпустку з колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Цього разу артистка поділилася, як провела зимові свята разом із новим бойфрендом — уже в новому сімейному колі. Зокрема, Кеті вже познайомила нового коханого з донькою від Блума. У фотоблогу співачка оприлюднила низку фото з їхніми спільними розвагами — катанням на ковзанах і щасливими прогулянками просто неба. Тож, вочевидь, політик і донька його обраниці Дейзі вже знайшли спільну мову.
Окрім зимових активностей, пара встигла вирушити й до теплої країни. Кеті показала романтичні світлини з відпустки — ніжний поцілунок на тлі мальовничих пейзажів та кадри з морських прогулянок.
«Канікули», — замилувала підписом фотоспогадів Перрі.
Зазначимо, лишень минулого року Кеті Перрі розлучилася з Орландо Блумом після 10 років стосунків. А вже незадовго після болісного періоду співачка закрутила роман з колишнім прем’єр-міністром Канади. Спершу пара тримала почуття в таємниці, однак згодом дедалі частіше почала ділитися спільними моментами з публікою.